CHP'li Sarı: Eris varyantı için tedbir alınmalı

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Serkan Sarı, dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüsün varyantları da insanları tehdit etmeyi sürdürdüğünü hatırlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kovid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğu açıklamasına tepki göstererek Serkan Sarı şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı bir açıklama yapmıştı. Kovid 19 Eris varyantı ile ilgili ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadığı ve bir tehlike olmadığı herkesin rahat olması yönünde. O gün çağrıda bulunmuştuk. Bakanlığınızın hastanelerde bu varyant ile ilgili testleri sıklaştırması, çünkü tüm dünyayı saran 51 ülkede hızlı bir şekilde yayılan Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalarda vurguladığı gibi hem yayılımı daha hızlı hem de daha şiddetli enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldığımız vurgulamasına rağmen dünden bugüne görüyoruz ki hala aynı rahatlıkla Sağlık Bakanı açıklamalarına devam ediyor. Şu anda ülkemizde 9 vaka tespit edildiğini açıklandı. Ama herhangi bir telaşa, tehlikeye, sıkıntıya mahal olmadığı yönünde rahatlatıcı söylemlerde bulunuyor. Biz açıklamalarla değil alınan tedbirlerle halkımızın milletimizin rahata ermesini istiyoruz. Bakanlığın acil olarak test sayılarını arttırarak, vakaların tespiti konusunda hızlı bir çalışma yapması, yayılımı engellemek için gerekli tedbirleri gecikmeden ivedi olarak alması gerektiğini vurguluyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya buradan çağrıda bulunuyoruz. Yeni bir salgınla, yeni bir kapama vakasıyla yeni bir karantinayla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Tedbirlerini acilen alınması gerektiğini vurguluyoruz.”