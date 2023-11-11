CHP'li Nermin Yıldırım Kara, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye alması için kanun teklifi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye alması için kanun teklifi verdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara kanun teklifi şu şekilde;

YILDIRIM KARA: ÖĞRETMENLERİMİZİN KUTSAL SORUMLULUKLARI VAR

Cumhuriyetimizin teminatı olan genç kuşakları eğiten öğretmenlerin kutsal bir sorumluluk aldığını belirten Nermin Yıldırım Kara, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlanması ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Mektepleri Başöğretmeni olmuştur. Bu unvanı kabul etmesi Atatürk’ün öğretmenlik mesleğine verdiği büyük önemi göstermektedir. Her 24 Kasım’da öğretmenlerimiz ve tüm yurttaşlarımız bu önemli günü övünçle kutlamakta ve Atatürk’ün işaret ettiği akıl ve bilim yolunu tekrar idrak etmektedir. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına başlarken öğretmenlerimize düşen sorumluluk çok büyüktür. Atatürk’ün işaret ettiği yolda; bilgi, birikim, tecrübe ve engin öngörüleriyle medeniyetimizi aydınlatma ülküsünü taşıyan öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin teminatı olan genç kuşakları eğiterek ve hayata hazırlayarak öncü roller üstlenmektedir.”

EN AZINDAN BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİN

Öğretmenlerin ekonomik çaresizlik içerisinde olduğunu belirten Hatay Milletvekili, “Türk-İş Araştırmasının 2023 Ekim ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 684 TL, yoksulluk sınırı ise 44 bin 573 TL’ye yükselmiştir. Uzmanlara göre yılsonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30-25 aralığında olması beklenmektedir. Şu anda ülkemizde 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 22 bin 852 TL, 5/3 derecedeki bir öğretmen aylık 24 bin 319 TL ve 1/4 derecedeki bir öğretmen ise aylık 25 bin 112 TL ücret almaktadır. Bu rakamlar ve ileriye yönelik ekonomik göstergeler ışığında; öğretmenlerimiz geçim sıkıntısıyla baş etmeye çalışmakta ve ekonomik çaresizlik altında ezilmektedir. 2010 yılında gerçekleştirilen 18. Millî Eğitim Şûrası neticesinde; “Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi” üzerine 34 maddeyi barındıran bir karar metni ortaya çıkmış ve söz konusu metnin 27. maddesi gereğince her yıl kasım ayında öğretmenlere bir maaş tutarında ikramiye verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, bahsi geçen şuradan bu yana 13 yıl geçmiş olmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları alınan kararı uygulamamıştır. Bu kanun teklifi ile öğretmenlerimizin geçim sıkıntısıyla baş etmelerine katkı sağlamak ve mesleki motivasyonlarını artırmak amacıyla öğretmenlerimize her 24 Kasım’da bir maaş ikramiye verilmesi öngörülmektedir.” dedi.

Nermin Yıldırım Kara’nın verdiği teklifin madde gerekçeleri ve içerisindeki kanun değişikliği ise şöyle:

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Değişiklik ile; 24 Kasım Öğretmenler Gününde, öğretim yılına hazırlık ödeneği alan memurlara Kasım ayı net maaşı tutarında Öğretmenler Günü İkramiyesi ödenmesi öngörülmektedir.

MADDE 2-Yürürlük maddesidir.

MADDE 3-Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. Maddesinin birinci fıkrasına “öğretim yılına hazırlık ödeneği” ibaresinden sonra gelmek üzere “24 Kasım Öğretmenler Gününde de Kasım ayı net maaşı tutarında Öğretmenler Günü İkramiyesi” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ödenek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ikramiye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.