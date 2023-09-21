CHP'li Kış'tan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e Kamuda Tasarruf Soruları

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kamuda tasarruf önlemleri konusunda sorduğu yazılı soru önergelerine, yüzeysel ve konuyla ilgisiz cevaplar geldiğini ifade etti. Kış, Bakan Şimşek'in bu tutumuyla Meclis'in saygınlığını ve varlığını göz ardı ettiğini savundu.

TBMM'nin İhmalkar Yaklaşımı: Kış, Meclis'in Görevini Yapamadığını Vurguluyor

CHP Mersin Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halk adına gözetim ve denetim yükümlülüğü olduğunu belirterek, bu sorumluluğun gereğinin yapılmadığını söyledi. Kış, "Soru önergesinin muhatabı olan yetkililer tarafından alakasız ve yüzeysel yanıtlar alıyoruz. Bu durum, denetim sürecinden kaçınıldığının açık bir göstergesidir," şeklinde konuştu.

Yazılı Soru Önergeleri ve Eksik Cevaplar: Kış, Denetim Yetersizliğini Eleştiriyor

CHP'li milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı'na yönelttiği soruların hiçbirine tatmin edici yanıtlar alamadığını dile getirdi. Kış, "Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü çerçevesinde, halk adına denetim yapmaya çalışıyoruz. Ancak ilgili Bakanlar, Meclis'in varlığını ve iradesini küçümseyerek bu süreçten kaçıyorlar. TBMM Başkanı'nı bu konuda göreve çağırıyorum," dedi.

Cevapların Kalitesi ve TBMM'nin Saygınlığı: Kış, İlgisiz Yanıtların Meclis'in Prestijini Zedelediğini Savunuyor

CHP Mersin Milletvekili Kış, Bakan'dan gelen cevapların TBMM'nin saygınlığına yakışmadığını ifade etti. "Milletvekillerinin bilgi taleplerinin göz ardı edilmesi, Meclis'in önemsenmediğinin bir göstergesidir," diyerek tepkisini dile getirdi.

Kamu Tasarrufu ve Hükümetin Tutumu: Kış, Eksik ve Yetersiz Tedbirleri Gündeme Taşıyor

Mersin Milletvekili Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e kamu kurumlarındaki tasarruf önlemleri hakkında detaylı bilgi talebinde bulunduğunu söyledi. Ancak Bakan'dan gelen cevabın yetersiz ve çelişkili olduğunu vurgulayarak, "Sayın Şimşek'in cevabı, hiçbir kurumun bu tasarruf genelgesine uymadığını ve lüks harcamaların devam ettiğini gösteriyor. Hükümet ve Saray, vatandaşı yoksulluğa ve açlığa mahkûm ederken, tasarrufa yönelik somut bir adım atmamıştır," dedi.

Kış, yakın zamanda kamuoyuna yansıyan tasarruf genelgesine hiçbir kurumun uymadığı ve fazla harcama yapılmasına dair Bakan Şimşek'e eleştiriler yöneltti. Genelgenin yalnızca kağıt üzerinde kaldığını ve somut bir etkisinin olmadığını ifade etti.