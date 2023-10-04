CHP'li Kış: Kadınlar Güçlenirse, Türkiye Güçlenir

28. Dönem İkinci Yasama Yılının başlamasıyla çalışmalarına başlayan TBMM’de ilk haftaya kadınlar damgasını vurdu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eşitlik ve özgürlük mücadelesi için 81 ilden gelen Eşitlik İçin Kadın Platformu gönüllüleriyle TBMM’de bir araya geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından TBMM’ye gelen kadınlar, muhalefetin kadın milletvekilleriyle bir araya gelerek, basın toplantısı düzenlediler.

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Yeni anayasa tartışmaları kapsamında, 6284 sayılı yasanın ve medeni kanunun hedefte olduğuna dikkat çeken kadınlar iktidarın, kadınların var olan ve daha da büyüyen sorunlarını çözmek yerine, kazanımlarına göz diktiklerini ifade ederek tepki gösterdiler.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yapılan basın toplantısının ardından TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kadın sorunları hakkında konuşma yaptı. Kış, İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkanların, Medeni Kanun’da ve Anayasa’da da kadını yok saymaya çalıştıklarına dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda, dönemin başında Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılmasına yönelik önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak tepki gösteren CHP’li Kış, “kimlerin kadınları yok saymaya çalıştıklarını iyi biliyoruz” dedi.

Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimin kadınlar olduğunu ifade eden Kış, şiddete maruz kalan, kreş fiyatları yüzünden iş bırakmak zorunda kalan, cinayete kurban giden yüzlerce kadın olduğuna dikkat çekerek, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak kadınların haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olacaklarını bildirdi.

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Kış konuşmasına şöyle devam etti; “Bizler başta memleketim Mersin olmak üzere, her alanda kadınları güçlendireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyet’in kurucu unsurları olarak, laik, demokratik Türkiye idealini gerçekleştirip, kadınların hak ettiği yaşamı sağlayana kadar mücadelemize devam edeceğiz”.