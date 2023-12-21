CHP'li Karasu: Hazine 21/B İle Talan Ediliyor

CHP Ulaştırma ve Altpyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana yandaşlarına kaynak aktarmanın aracı haline gelen Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık 200 değişiklik yaptığını belirterek bu yılın ilk 6 ayında 387 milyar liralık ihalenin şirketlerin çağrıldığı, pazarlık usulü olarak da bilinen 21/b yöntemiyle yapıldığını söyledi. Karasu, “Bunun adı Hazinenin talan edilmesi, yağmalanması demek! Tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenilmesi demek” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, AK Parti ile yaşıt Kamu İhale Kanunu’nda geride kalan 21 yıl içinde yaklaşık 200 değişiklik yapıldığını hatırlattı. Çağdaş demokrasilerde ihalelerin temel dayanağının şeffaflık, rekabet edilebilirlik ilkesi olduğunu belirten Karasu, buna rağmen AK Parti iktidarları döneminde kanundaki istisna maddesinin yandaşlara kaynak aktarmanın aracı haline geldiğine dikkat çekti.

KAMU İHALELERİ VURGUNUN DİĞER ADI

Kamu İhale Kanunu’na göre savaş, salgın hastalık, acil ve özellikli işler için kullanılması gereken “21-b” maddesinde tanımlanan pazarlık usulünün kanunun bir istisnası olduğunu, ancak istisnaların kural haline geldiğini ifade eden Karasu, iktidara şöyle seslendi:

“Vurgun düzeninizin bir başkası da kamu ihaleleri. Kamu İhale Kanunu, delik deşik oldu. Tüm kurallar istisna, istisnalar kural oldu. Kamu İhale Kurumu Kamu Alımları İzleme Raporu’na göre bu yılın ilk altı ayında pazarlık usulüyle 397 milyar liralık alım yapılmış. Bu alımın, yaklaşık 387 milyar liralık bölümü 21/b'ye göre yapılmış. Bu ne demek? 2023 yılında pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık yüzde 97,5’u 21/b'ye göre yapılmış demek. Diyeceksiniz ki ‘Bu yıl deprem oldu’. Evet ama aynı raporun, geçen yılın aynı döneminde de 21/b ile yapılan ihale oranı yüzde 92”.

ESKİ TCDD GENEL MÜDÜRÜ DE İHALELER ALMIŞ

Davet usulünün, esasmış gibi uygulamaya başlandığını ve bunun da iktidarın yandaşlarına kaynakların aktarılmasının bir yöntemi olduğuna işaret eden CHP’li Karasu, bakanlıktan ihale alan şirketler arasında 2016-2019 döneminde TCDD Genel Müdürü olarak görev yapan, ancak daha sonra ticarete atılan İsa Apaydın’ın şirketinin de olduğunu söyledi. Karasu, “Eski Genel Müdürün şirketi, devletten 2 Ocak ve 13 Ocak'ta 500 milyon TL'yi aşan ihaleler aldı” dedi.

BÜTÜN BUNLAR TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM HAKKI

Karasu, “Tüm bunlar ne demek? Hazinenin talan edilmesi, yağmalanması demek! Tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenilmesi demek!” diyerek, tepkisini dile getirdi.