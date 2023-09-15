CHP'li Kara: Depremzedeler mağdur

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, daha önce yurtdışında çalışmış ve deprem bölgesinde olan yurttaşların, sosyal güvenlik hakları için başvuruda bulunurken yaşadıkları pasaport sorununa dair yazılı bir basın açıklamasında bulundu.

Kara'nın yazılı açıklaması şöyle;

Sosyal güvenlik kapsamında yurtdışı borçlanma işleminin kanuni bir hak olduğunu ifade eden Nermin Yıldırım Kara, “Kanunen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışında geçen belirli sürelerini borçlandırabiliyorlar. Daha önce 2147 sayılı kanun ile verilen bu hak daha sonra 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” ile sürdürülmüştür. Deprem bölgesindeki yurttaşlarımız da şimdi bu kanundan faydalanmak istiyorlar. Özellikle Suudi Arabistan, Libya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çalışmış birçok yurttaşımız mevcut. Geçmiş çalışma sürelerini borçlandırmak için kanunda belirtilen Türk vatandaşı olmak, belirli nitelikte yurt dışı süresine sahip olmak ve yazılı istekte bulunmak gibi maddeleri karşılıyorlar. Ancak deprem nedeniyle birçok yurttaşımızın evleri yıkıldı ya da ağır hasarlı hale geldi. Haliyle hiçbir eşya dahi almadan çıkan ve sonrasında da eşyalarını tayin edebilecek durumda olmayan yurttaşlarımızın pasaportları da zayi oldu. Şimdi kanunda yer alan yurt dışı süreleri belgeleme kısmını sağlamaları mümkün gözükmüyor. Yaşanılan yıkım ve zarar düşünüldüğünde buradaki yurttaşlarımızın borçlanma hakkından yoksun kalmamaları gerekir.” dedi.

BİR DEFAYA MAHSUS PASAPORT İBRAZI ZORUNLU TUTULMASIN

Yurtdışında uzun yıllar boyunca çalışan yurttaşların, deprem bölgesinde borçlanma hakkının sağlanamamasının mağduriyet yaratacağını vurgulan Hatay Milletvekili, “Yurttaşların faydasına olacak bir düzenleme için depremden daha büyük neden olmaz. Tüm belgelerini toparlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanmak için başvuran yurttaşlarımız pasaportları olmadığı için eli boş dönüyor ya dosyaları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiyor. Pasaportun aslı veya onaylı örneği olmadan hizmet sürelerinin tespit edilemeyeceği ifade ediliyor. Hukuki olarak bu doğru olabilir ama buradaki özel durum için bir defaya mahsus olmak üzere düzenleme yapmak gerekir. Şu anda zayi olan pasaportlarını enkazdan ya da ağır hasarlı evlerden çıkarma imkanları yok. Buradaki mağduriyetin giderilmesi adına yurtdışında çalıştıktan sonra depremin etkilediği yerlerde ikamet etmiş yurttaşlarımız için emniyet yetkililerinin tuttuğu giriş çıkış belgeleri değerlendirilmelidir. Olağanüstü şartlarda yaşıyoruz ve bu şartlarda mağduriyetler olabildiğince azaltılmalıdır. Bir defaya mahsus olmak üzere borçlanma hakları pasaportsuz şekilde sağlanmalıdır.” dedi.