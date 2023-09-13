CHP'li Gürer: Marul dahi lükse girdi

CHP Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer Yerel ürünler bollaşmasana rağmen girdi maliyetleri nedeni pazarda da fiyatlar ateşi düşmedi. Tarlada ise işçi toplama parası karşılamıyor diye domates, kavun gibi ürünler tarlada kalıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer gübre, tarım ilacı, tohum, mazot, tarla kirası, işçilik arttıkça ürün maliyetleri artması ve tarladan yola çıkan ürün pazar tezgahında da el değiştirdikçe fiyat artması ile yerli ürün bollaşmasana rağmen pazarda fiyatın gevşemediğini, sözleşmeli tarım yapıp doğrudan ürün temin eden marketlerinde kazançlarından taviz vermediği için fiyatların sürekli arttığını belirtti. Serbest Piyasa ekonomisi serbest soygun ekonomisine dönüşmesine iktidarın yol verdiğini ifade eden Gürer ,çarşı pazarda vatandaş büyük bir sıkıntı yaşadığını anlatıyor. Birde iktidara biz oy vermedik kim verdi diye de soruyorlar. Bir garip durum var. Şikayetçi olmayan yok. Esnaf, Emekli, Kadın konuştuğumuz çok kişi bu işin sonu ne olacak. Böyle nasıl yaşayacağız diyorlar. Bölgede yetişen Taze fasulye pazar tezgahında en düşük fiyat 40 lira, Mevsiminde vatandaş taze fasulye dahi almaya zorlanıyor. Yaz sebzeleri, meyveleri vatandaş doya doya yükleyemiyor. Marul büyüklüğüne göre 25 liraya kadar çıkmış. Bir yıl öncesine göre fiyatını katlanmayan ürün yok. Pazarda bir uçtan uça gezip aynı ürün daha uygun fiyatla bulabilir miyim diye Vatandaşta, emekli de gezintiyi artırmış. Marul dahi lükse girmiş” dedi.

DÜNYADA GIDA FİYATLAR DÜŞERKEN ÜLKEMİZDE ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ülkemizde gıdada yaşanan sorunlarında giderek arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülke ekonomik krize sürüklendiğini ve AKP yanlış tarım politikalarının gıda da sorunları derinleştirdiğini söyledi. Gürer “ağustos ayında, gıda fiyatları dünyada 2,1 düşerken, Türkiye’de yüzde 8.48 arttığını belirtti.

Dünyada yıllık gıda fiyatları yüzde 11,8 düşerken, yıllık gıda fiyatı artışının Türkiye’de TÜİK’e göre yüzde 72,86 olarak hesaplandığına dikkat çeken Gürer, “Gıda fiyatları dünyada düşerken, ülkemizde artıyor. enflasyonunda dünyayı nerede ise 6’ya katlıyoruz. Gidişat sabit ve dar gelirliler için daha da zorlaşıyor ” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde aylık neredeyse yüzde 9’lara dayanan gıda fiyat artışlarını, dünyadaki gıda fiyat artışlarıyla da kıyasladı.

Türkiye’deki aylık gıda fiyat artışları devam ederken dünya yıllık gıda fiyatlarının düştüğüne işaret eden Gürer, ekonomik göstergelerin iyi olmadığını, kötü gidişata bir an önce dur denilmez ise çok daha farklı sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Resmi veriler üzerinden gıda fiyat artışlarını yorumlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıda fiyatları ülkemizde sadece Ağustos ayında yüzde 8.48 arttı. Yoksulların gelirinin en büyük bölümünü ayırdıkları gıda fiyatlarındaki artış dar gelirliler için ciddi mağduriyet yaratıyor” dedi. Çay gibi kamu kontrolündeki ÇAYKUR dahi çayda üç ayda %88 fiyatlar arttı. Şeker’de çayla yarışıyor. Tüm gıda ürünleri fiyatlar inanılmaz artışlar yaşanıyor. Dünyada düşüyor. Ülkemizde ithal ürün fiyatlar dahi sürekli zamlanıyor ” dedi.

DÜNYADA AZALDI, BİZDE ARTTI

Ağustos ayında Türkiye’de TÜİK göre yüzde 8.48 olan gıda fiyat artışının, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan hesaplamalara göre, dünyada yüzde 2,1 azaldığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde yıllık gıda fiyat artışı, TÜİK e göre yüzde 72,86 olurken, dünya genelinde 11,8’de azaldı. Arada uçurum var. Türkiye gıda fiyat artışında dünyayı solluyor. Dünyadaki gıda fiyatları düşerken ülkemizde artıyor. ” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tüketici fiyat artışlarıyla ilgili de değerlendirme yaptı. CHP Milletvekili Gürer, “Tüketici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,09 oranında artarken iki ay üst üste Türkiye yüzde 9’un üzerinde bir aylık enflasyon yaşadı. Aylık enflasyon temmuzda da yüzde 9,45 oranında artmıştı” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “ ekonomik kriz yansıması çarşı pazara yansıdığı gibi verilerde de görülüyor. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 25 Ağustos – 1 Eylül haftasında 37,7 milyar lira artarak 2 trilyon 412 milyar liraya kadar tırmandı. Beklenenin aksine faiz oranlarında yaşanan yükseliş nedeniyle tüketici kredisi kullanımı azalmıyor. Düşük gelir ve yüksek fiyat artışları kredi kartı borçlarındaki yükselişin sürmesine yol açıyor. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 5 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 32,6 milyar liralık artış yaşandı. Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 32 oranında artarak 1 trilyon 479 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 105 oranında artarak 933 milyar liraya yükseldi.

Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 9 milyar liralık artışla 39,3 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Çarşı, pazar, market fiyatlar artış gibi vatandaş borçlanması da artıyor” dedi.