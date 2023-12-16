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CHP'li Gökçen'den Adalet Bakanına Cevap

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CHP'li Gökçen'den Adalet Bakanına Cevap
CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, Somali Cumhurbaşkanının oğlu tarafından öldürülen motokurye Yunus Emre Göçer hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, Somali Cumhurbaşkanının oğlu tarafından öldürülen motokurye Yunus Emre Göçer hakkında açıklamalarda bulundu. Gökçen, “Masum bir vatandaşımız 3 kuruş para kazanmaya çalışırken, usulsüz kullanılan diplomatik bir araçla katledildi. Bile isteye yanlış tutanak tutuldu. Ailesine intihar etti denildi. Ambulans gecikirken katilin uçağı gecikmedi. Katil hemen uçağa kondu ve gönderildi. Bütün bu kirli operasyon onlara göre sessizce sürerken İBB’den gelen video delili sayesinde foyaları meydana çıktı. Sinirleri bundan.

Adalet Bakanı böyle bir sömürge ülkesine dönüşmemizi dert etmiyor da Genel Başkanımızı dert ediyor. Etsin. Bizim derdimiz bizim yurttaşlarımız. Suçlu buraya gelip cezasını çekene kadar susmayacağız” ifadelerini kullandı.

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