  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. CHP'li Erhan Adem: Yakında süt ve süt ürünleri kuyumcu dükkanlarında satılmaya başlayacak

CHP'li Erhan Adem: Yakında süt ve süt ürünleri kuyumcu dükkanlarında satılmaya başlayacak

Yayınlanma:
CHP'li Erhan Adem: Yakında süt ve süt ürünleri kuyumcu dükkanlarında satılmaya başlayacak
Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Önlem alınmazsa yakında süt ve süt ürünleri kuyumcu dükkanlarında satılmaya başlayacak" dedi.

Son bir yıl içerisinde yem ve ilaç fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetleri yüzde 150'nin üzerinde artış gösterdiğini belirten Adem, önlem alınmadığı takdirde özellikle önümüzdeki süreçte süt üretiminin önemli oranda düşeceğini ve süt ile süt ürünleri fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Süt çiftliklerindeki son 40 günde yaşanan 5 adet zam, yem fiyatlarını %18 oranında arttırarak sektörü adeta sarsmış durumda. "19" proteinli süt yemi, 9 Kasım'da 8.14 TL olan birim fiyatından, 18 Aralık'ta 9.64 TL'ye yükselerek %18.4'lük tırmanışıyla sektörde alarm zillerini çaldırmıştır. Artış, sektördeki üreticilerin karşı karşıya kaldığı maliyet artışlarını dramatik bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Artan yem maliyetleri, süt üreticileri üzerinde ekonomik olarak ciddi bir baskı oluşturarak sektördeki sürdürülebilirliği tehlikeye atmakta diyen Erhan Adem, “Sektör temsilcileri, sürekli artan maliyetlerin, üreticilerin kar marjlarını sıkıştırdığını, üretimdeki maliyetlerin hızlı artışının, tüketiciye yansıyan pahalılığın ana nedeni olduğunu vurguladı. Bu maliyet artışları, süt üreticilerini ve sektörü ekonomik olarak sıkıştırıp, sürdürülebilirliği tehlikeye atmaktadır. Artan yem maliyetleri, sektördeki oyuncuların kar marjlarını erozyona uğratmakta ve gelecekteki faaliyetleri riske sokmaktadır.” diye konuştu

Son alınan kararla birlikte çiğ süt fiyatlarına bir kez daha zam yapılması, süt endüstrisindeki maliyetlerin artışının altını çiziyor diyen CHP’li Adem, “Bu durum, 5 litrelik sütün fiyatının 120 TL'ye kadar çıkmasına sebep olurken, tüketiciler arasında süt ve süt ürünlerine gelecek olası zamların endişesi giderek artıyor.” dedi

Süt ürünlerindeki zamların, yeni yılda da devam ederek tüketiciyi daha da zorlayabileceği belirten Adem, açıklamasını “Bu gelişmeler, süt ürünleri piyasasının gelecekteki seyrine yönelik belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.” diye tamamladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
Babacan: Devlet içerisinde adı ne olursa olsun, her türlü yapılaşmaya karşıyız
Babacan: Devlet içerisinde adı ne olursa olsun, her türlü yapılaşmaya karşıyız
DEVA'lı Karatutlu: Binlerce dönüm araziyi yandaşlarına dağıtıldı, araziler 10 katı fiyatına başkalarına satıldı
DEVA'lı Karatutlu: Binlerce dönüm araziyi yandaşlarına dağıtıldı, araziler 10 katı fiyatına başkalarına satıldı
Özel: Dikkatle Takip Ediyorum
Özel: Dikkatle Takip Ediyorum
DEVA'lı Seda Kaya Ösen: Hükümet sözünü tutup, Karşıyaka Stadyumu’nu tamamlayarak hizmete açmalı
DEVA'lı Seda Kaya Ösen: Hükümet sözünü tutup, Karşıyaka Stadyumu’nu tamamlayarak hizmete açmalı
Özdağ: İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum
Özdağ: İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum
DEVA'lı Ekmen: Öğretim programının eleştiriler için bir askı süresi olacak mı yoksa bir oldu bittiye mi getirilecek?
DEVA'lı Ekmen: Öğretim programının eleştiriler için bir askı süresi olacak mı yoksa bir oldu bittiye mi getirilecek?
CHP'li Yaman: Çok sayıda engellinin istihdam için bekliyor
CHP'li Yaman: Çok sayıda engellinin istihdam için bekliyor