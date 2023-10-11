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CHP'li Deniz Yücel: Çocukların Okul Saatinde Camide Olması Kabul Edilemez

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CHP'li Deniz Yücel: Çocukların Okul Saatinde Camide Olması Kabul Edilemez
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, iktidarın çağdışı ve laiklik karşıtı uygulamalarına araç olarak kullandığı ucube ÇEDES Projesi’nden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi ve iktidara seslendi:

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, iktidarın çağdışı ve laiklik karşıtı uygulamalarına araç olarak kullandığı ucube ÇEDES Projesi’nden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi ve iktidara seslendi:

“ÇEDES Projesi, Anayasa’mızın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesine ve Tevhid-i Tedrisat Yasasına açıkça aykırıdır. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor. Biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz! Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha uyarıyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Çağdışı, laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan Ucube ÇEDES Projesi’nden vazgeçin.”

ÇEDES Projeleri uygulamaları, çocukları laik eğitim sisteminden uzaklaştırmaya devam ediyor. İzmir’in ilçelerinde yer alan okullarda sıkça yaygınlaşan ÇEDES Projesi uygulamalarına ilişkin CHP’li Yücel şunları söyledi:

“İzmir Karabağlar’da müftülük vaizi, bir Anadolu lisesinde “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” konferansı verdi. Buca’da bir manevi danışman öğrencilere konferans salonunda ders verdi. Bergama’da da ortaokul öğrencileri ders saatinde camiye götürüldü. Bunlar sadece basına yansıyanlar… ÇEDES Projesi kapsamında görmediğimiz duymadığımız daha ne oluyor bilmiyoruz fakat bildiklerimiz bile yetiyor. Çocukların okul saatinde camide olması, eğitimlerinin aksaması kabul edilemez! ÇEDES Projesi, Anayasa’mızın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesine ve Tevhid-i Tedrisat Yasasına açıkça aykırıdır. Bu ülkenin anayasasında, eğitimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara göre yapılacağı yazıyor. Bundan ödün verilmesi demek, laik eğitim sistemine açıkça darbe vurulması demektir. Milli Eğitim’i yavaş yavaş Diyanet'e teslim etme hevesindeler, ama buna izin vermeyeceğiz. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor. Biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz! Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha uyarıyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Çağdışı, laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan Ucube ÇEDES Projesi’nden vazgeçin.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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