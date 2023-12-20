CHP'li Demir: Küçük Esnaf Göz Göre Göre Batıyor

CHP Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, hazırladığı yazılı basın açıklamasında, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ülkemizdeki her kesimi olumsuz etkilediğini belirterek, “ama bir kesim var ki, artan maliyetler ve düşen alım gücü gibi zorluklar nedeniyle göz göre göre batıyor. “dedi,

Küçük esnafın karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Demir, yaptığı yazılı açıklamada; özellikle kira ödemeleri ve işletme maliyetleri konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu, küçük esnafın, zorluklarla mücadele etme sürecinde yalnız bırakıldığını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir’in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birçok esnaf kardeşimiz maliyetleri artmasın diye soğuklara rağmen iş yerlerinde ısıtıcılarını bile açamamaktadır. Dahası, esnafımız enflasyon nedeniyle sattığı malı yerine koyamamakta ve ürettikleri hizmet için her geçen gün daha yüksek maliyete katlanmaktadır. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları esnafımızı resmen batırmaktadır. Esnafımızın BAĞ-KUR’lu olmaktan kaynaklanan gün eşitsizliği, emeklilik umutlarını da bitirmektedir. Birçok esnafımız artık sağlık hizmeti dahi alamamaktadır. Esnafın, emeklilik ve sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadığı zorlukların bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Türkiye Halk Bankası’nın küçük esnafı desteklemek için kuruldu. Bankanın asıl amacına dönerek, ekonomik krizdeki esnaflara finansal destek sağlaması gerekmektediri. Esnaf ve sanatkârı desteklemek parolasıyla kurulan Türkiye Halk Bankası’nın acilen gerçek amacına dönerek bu duruma çözüm üretmesi gerekmektedir. Özellikle son dönemde döviz kur şokunun başını çektiği ekonomik krizde esnafımıza finansman erişimi hususunda destek olmak ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak, Türkiye Halk Bankası’nın faaliyetlerinin temelini oluşturmalıdır.”

Ayrıca, perakende yasasının çıkartılmamasının küçük esnafı küresel şirketlere karşı dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirten Demir; uzun yıllardır aynı işyerinde çalışarak geçimini sağlayan esnafın, dev zincirlerle rekabet etmekte güçlük çektiklerine dikkat çekti.

Son olarak, inşaat sektörüne odaklanan büyüme anlayışının kamu bankalarını gerçek amacından uzaklaştırdığını ifade eden Demir, bu durumun küçük esnafı ve KOBİ’leri olumsuz etkilediğini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, sıkı para politikaları ve yüksek faizlerin inşaat sektörünü olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, ekonominin çeşitlenmesi ve esnafın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.