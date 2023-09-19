CHP'li Başarır: Gidene gitme demeyiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, yeni yasama yılının ilk haftasında emeklilerin sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.

Emeklilerin Sorunları ve Beklentileri

Maaş düzenlemelerinin Meclis gündemine gelmesi gerektiğini ifade eden Başarır, yeni yasama yılında halkın, ülkenin yararına olacak tüm konuları destekleyeceklerini söyledi. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, her geçen gün daha fazla gündeme gelmeye başlıyor. Ali Mahir Başarır, emeklilerin beklentilerini dile getirirken, bu kesimin sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

Mülteci Sorunu ve Halkın Görüşleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin sığınmacılar hakkındaki seçim kampanyasına yönelik eleştirilerini hatırlatan Başarır, "Biz, sayısı 8,5 milyonu bulan mültecileri ülkemizde istemiyoruz. Ne yazıktır ki biz gönderme taahhüdünü halkımıza yapıyoruz; beyefendi, onların bu ülkede kalma taahhütlerini Birleşmiş Milletlerde egemen ülkelere yapıyor. Farkımız bu. Biz, kendisini, mülteci yuvası haline getirdiği ülkemizde halkımıza şikayet ediyoruz; o, bizi Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor. İşte beyefendi, sen bu kadar yerli ve millisin." diye konuştu. Anketlere göre Türkiye'nin yüzde 85'inin mültecileri bu topraklarda istemediğini savunan Başarır, "Yani sen, Birleşmiş Milletlere CHP'yi şikayet etmiyorsun, bu ülkenin yüzde 85'ini, halkını şikayet ediyorsun." ifadelerini kullandı. Mülteci sorununun toplumda yarattığı duygusal ve ekonomik etkiler, siyasetin merkezindeki tartışmalardan biridir.

Kıdem Tazminatı ve İşçi Hakları

Başarır, ücret düzenlemelerinin hedeflenen enflasyona göre yapılacak olmasının "vicdansızlık" olduğunu dile getirdi. İşçinin kıdem tazminatına göz dikildiğini ileri süren Başarır, "Bunu 2011'de Cevdet Yılmaz, 2016'da Mehmet Müezzinoğlu denedi, işçi ve sendikalar direnç gösterdi, yapamadılar. Bugün yine aynı sistemi getirdiler. Biz, muhalefet partileri, sendikalar, işçiler gerekirse sokağa dökülürüz, işçinin kıdem tazminatını bu iktidara teslim etmeyiz." değerlendirmesini yaptı. Ali Mahir Başarır, işçilerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Eğitim ve Değerler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesiyle laik eğitimi yok etmeye çalıştığını öne süren Başarır, "Karma eğitim yerine kız ve erkek okullarının açılmasını arzu eden bir bakan var; utanıyorum bu düşüncesinden." ifadelerini kullandı. Eğitimdeki dönüşüm tartışmaları, toplumun geniş kesimlerini etkileyen bir mesele haline geldi.

Sosyal Yardımlar ve Ailelerin Beklentileri

Milli Eğitim Bakanlığının yeni genelgesiyle okul öncesi öğrencilere bir öğün yemek verilmesi uygulamasının sona erdiğini iddia eden Başarır, "Ey Cumhurbaşkanı, milyonlarca aileye 3 çocuk vadettin ama şimdi doğan bu çocuklara bir öğün yemek vermekten acizsin. Bu utanç verici bir durumdur." dedi. Ailelerin beklentileri, sosyal yardımlar ve devletin rolü üzerine önemli bir tartışmayı gündeme getiriyor.

Siyasi İttifaklar ve Gelecek

Son olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "O seçim kazanılabilsin diye zehir içtim" ve "İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz" sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Başarır, "Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak bir şey yok. Bir parti tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene 'gitme' demeyiz, 'ille de gel bizimle ittifak yap' da demeyiz." diye konuştu. Siyasi ittifaklar, Türk siyasetinin geleceği açısından önemli bir konudur.

Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları, Türkiye'nin gündemini belirleyen önemli konuları ele almaktadır. Emeklilerin sorunları, mülteci sorunu, işçi hakları, eğitimdeki değişiklikler, sosyal yardımlar ve siyasi ittifaklar, Türkiye'nin önündeki çeşitli zorlukları yansıtmaktadır. Bu konuların çözüme kavuşturulması, ülkenin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için önemlidir.