CHP'li Akın: Önce insan, sonra maden

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’deki yeraltı zenginliklerinin vatandaşların refahı için kullanılması gerektiğine işaret ederek, “Güzel ülkemizdeki madenleri ‘önce insan, sonra maden’ anlayışıyla ele almalıyız. İşçilerimizin hayatı ve çevrenin korunması hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır. Sürdürülebilir madencilik; doğal kaynaklarımızın milli çıkarlarımız doğrultusunda insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde kamu yararı doğrultusunda en rasyonel ve verimli şekilde değerlendirilmesiyle olur” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası tarafından birlikte düzenlenen 10. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi’nin (IMMAT) açılışın töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP’li Akın; hem fuarın hem de kongrenin madencilik sektörünün hem Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanından temsilcilerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olduğuna işaret etti. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. İleri görüşlülüğü ile çağının çok ötesinde olduğunu defalarca kanıtlayan önderimiz bu kentte gerçekleştirdiği İzmir İktisat Kongresi’nde madencilikle ilgili önemli tespitlerde bulunmuştu. İzmir İktisat Kongresi’nde madenlerin halkın refahı için işletilmesi gerektiği kongrenin önemli kararlarından biri olmuştur. Bu kapsamda Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin; vatandaşlarımızın refahı için kullanılması, işletilmesi ve değerlendirilmesi bizim için olmazsa olmaz ilkedir.”

‘İŞÇİLERİN HAYATI KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

CHP’li Akın, Türkiye’de madencilik faaliyetlerinde önemli sorunlar yaşandığına dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Güzel ülkemizdeki madenleri ‘önce insan, sonra maden’ anlayışıyla ele almalıyız. İşçilerimizin hayatı ve çevrenin korunması hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır. Bu kapsamda son teknoloji ve bilimin ışığında yapılan her madencilik faaliyeti hem işçilerimizi hem de çevreyi koruduğu için ayrıca önemlidir. Ülkemiz madenciliği son yıllarda önemli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü madencilik alanındaki teknolojik gelişmeleri ve bilimsel çalışmaların izlenerek gelişimini sağlamakla birlikte kamunun regülasyonu ve denetimleri olmazsa olmazdır.”

‘ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER ÖZENDİRİLMELİ’

CHP’li Akın; Türkiye’de tek bir maden işçisinin burnunun dahi kanamaması, çevreye en ufak bir zarar verilmemesi ve madenlerden en üst düzeyde verim elde edilmesi için bilimsel yöntemler ve son teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğuna işaret etti. CHP’li Akın, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir madencilik; doğal kaynaklarımızın milli çıkarlarımız doğrultusunda insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde kamu yararı doğrultusunda en rasyonel ve verimli şekilde değerlendirilmesiyle olur. Sürdürülebilir madenciliği yapabilmek için teknoloji ve dünya genelindeki son gelişmeleri takip ederek var olan imkanları kullanmak önemlidir. Çevre dostu teknolojilerin özendirilmesi ve kamu tarafından desteklenmesi gerekiyor.”