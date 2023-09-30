CHP’li Akın: Elektrik Zammı Enflasyonu Artıracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde yüzde 20 oranındaki elektrik zammının iğnede ipliğe her ürünün maliyetini artıracağı için enflasyonu daha da yükselteceğini belirtti.

CHP’li Akın, “Sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde elektriğe zam yaparsanız hem gıda fiyatlarını hem de üretim maliyetlerini artırırsınız. Bunu yapan iktidarenflasyonla mücadele ediyorum demesin. Bu, vatandaşı daha fazla enflasyonun altında ezmek anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada 1 Ekim 2023 itibarıyla sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde elektriğe yapılan yüzde 20 oranındaki zammın enflasyonu daha da artıracağına işaret etti. CHP’li Akın, açıklamasında özetle şunları dile getirdi:

ÜRETİM MALİYETİNİ ARTIRARAK ENFLASYONLA MÜCADELE EDİLMEZ

Türkiye dünya üzerinde en yüksek enflasyon yaşanan ülkeler arasında yer alırken; AK Parti iktidarın enflasyonu düşürmek yerine daha da artırmaya yönelik adımlar atması tam bir akıl tutulmasıdır. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle orta gelirli vatandaşları yoksullaştıran; düşük gelirli vatandaşları ise kaderine terk eden iktidar; enflasyonla mücadele edileceği söylemine karşın enflasyonu daha da yükseltecek kararlar almaktadır. Üretim maliyetlerini artırarak enflasyonla mücadele edildiğini söylemek vatandaşın aklıyla alay etmektir.

ZAMLAR SONBAHAR VE KIŞTA ENFLASYONU DAHA DA ARTIRACAK

Mayıs ayından bu yana geçen 5 aylık dönemde akaryakıt fiyatlarının yüzde 100’ün üzerinde artması; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin de artmasına neden olmaktadır. Üretim maliyetlerinin artması da çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarakyansımaktadır. Akaryakıt zamlarının üretim fiyatları üzerindeki etkisi tam olarak yansımamışken bu kez sanayide ve tarımsal sulamada elektrik tarifelerine yüzde 20 oranında zam yapılması enflasyonu önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde çok daha fazla artıracaktır.

ENERJİ ZAMLARI ENFLASYONDA DOMİNO ETKİSİ YARATACAK

AK Parti iktidarının enflasyonla mücadele ederken; enerji kalemlerine art arda zam yapması enflasyonda domino etkisi yaratacaktır. Bu kapsamda sanayide ve tarımsal sulamada yapılan elektrik zamlarını vatandaşlarımız dolaylı olarak çarşı, pazar ve market raflarında alışveriş yaparken fiyatların artmasıyla ödemek zorundakalacaktır.