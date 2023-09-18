CHP'den Uyarı: Hasan Efe Uyar, 16 Milyon İşçinin Kıdem Tazminatı ve İş Güvencesinin Tehlike Altında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, devam eden Orta Vadeli Program (OVP) tartışmaları kapsamında, 16 milyon işçinin kıdem tazminatı ve iş güvencesi haklarının ciddi tehlike altında olduğunu belirtti. Uyar, iktidarın bu konuda radikal değişiklikler planladığını ifade etti.

Hasan Efe Uyar'dan Kritik Uyarı: 16 Milyon İşçi için Tehlike Çanları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Orta Vadeli Program (OVP) ile 16 milyon işçinin kıdem tazminatı ve iş güvencesinin tehlike altına gireceğini belirtti.

Kıdem Tazminatı Ne Olacak?: OVP ile İşçi Hakları Eriyecek mi?

Uyar, iktidarın Orta Vadeli Program (OVP) ile işçilerin 87 yıllık kıdem tazminat hakkını ortadan kaldırmayı planladığına dikkat çekti. "Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında sunulan ikinci emeklilik, aslında kıdem hakkının ortadan kaldırılmasıdır," dedi Uyar.

İş Güvencesi Tehlikede: İktidarın Yeni Planları Nedir?

Hasan Efe Uyar, ayrıca iktidarın iş güvencesini ortadan kaldırmak ve çalışma yaşamını tamamen kuralsız ve güvencesiz bir yapıya dönüştürmek istediğini belirtti.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi: Kıdem Hakkı Ortadan Kaldırılacak mı?

Uyar, iktidarın kıdem tazminatını tamamlayıcı emeklilik sistemine entegre etmek ve işçilerin mevcut durumdaki kıdem tazminatı hakkını elinden almak istediğini açıkladı. "Bu durumda 16 milyon işçinin 87 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı iktidar eliyle ortadan kaldırılacaktır," dedi Uyar.

Esnek Çalışma ve İş Güvencesi: Ne Değişecek?

Uyar, esnek çalışmanın iş güvencesini ortadan kaldıran, belirli süre ve aralıklarla istihdam olanağı sağlayan, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını ortadan kaldıran güvencesiz bir istihdam biçimi olduğuna vurgu yaptı.

İktidarın Çalışma Politikaları: İşçi Hakları Nereye Gidiyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı, iktidarın orta vadeli programı ile işçilerin iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti. "Esnek çalışma, ücretlerin daha fazla baskılanmasını da beraberinde getirecektir," dedi Uyar.

Bu açıklamalar, iktidarın işçi haklarına dair planlarını ve muhalefetin bu planlara olan tepkisini gözler önüne seriyor.