CHP'den Sürpriz Cemal Enginyurt Hamlesi: O İle Aday Gösterilecek

Yerel seçimlere sadece altı ay kala, siyasi partilerin adayları artık netleşmeye başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul için yaptığı aday açıklamalarıyla dikkat çekerken, Ordu için de sürpriz bir isim gündeme getiriliyor.

CHP'nin Ankara ve İstanbul Adayları

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara için Mansur Yavaş'ı, İstanbul için ise Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak belirlemişti. Partinin kongre süreci devam ederken, yeni bir isim daha adaylık için konuşuluyor.

Ordu'da Cemal Enginyurt Faktörü

Kılıçdaroğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'u gözetliyor. Eylül ayının başında danışmanlar aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu, Enginyurt'un adaylığı için anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Enginyurt Adaylık İçin Yeşil Işık Yaktı

Daha önce Temmuz ayında bir televizyon programına katılan Enginyurt, "Beni aday yapın, seçim nasıl kazanılıyor göreceksiniz" demişti. Enginyurt, bu konuda Halk TV'ye yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ile henüz doğrudan bir görüşme olmadığını fakat adaylık için onay verdiğini belirtti.

Enginyurt'un Adaylık Açıklaması ve Geçmişi

"Ordu Büyükşehir Belediye başkanı olmayı çok isterim," diyen Enginyurt, "Ordulu olmamız sebebiyle Ordu'ya hizmet etmek isteriz. Eğer fırsat olursa ve Ordulu hemşehrilerimiz de buna uygun görürse, aday olurum" dedi. Enginyurt, daha önce 2014 yerel seçimlerinde MHP'den aday olmuş ancak başarılı olamamıştı. 2019 yılında ise AKP adayı Hilmi Güler, yüzde 56 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

CHP Kongreleri ve Enginyurt'un Yol Haritası

Enginyurt, CHP'nin devam eden kongre sürecine de dikkat çekerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri şu anda sürüyor, bu yüzden henüz kesin bir şey söyleyemem" dedi.

Yerel seçimlere yaklaşırken CHP'nin aday seçim stratejisi oldukça ilginç bir hal alıyor. Ankara ve İstanbul için belirlenen adaylar dışında, Ordu için Cemal Enginyurt gibi sürpriz bir isim de gündeme gelmiş durumda. Ancak, CHP'nin kongre süreci devam ettiği için kesinleşmiş bir bilgi henüz mevcut değil. Yine de, seçim atmosferi ısınmaya başladı ve önümüzdeki günlerde daha birçok sürpriz ismin gündeme gelmesi muhtemel.