CHP'de Neler Oluyor? İl Kongreleri ve Şok Değişiklikler!

CHP, yakın zamanlarda başlatılan il kongre takvimi ile ilgi çekiyor. Ekim ayının son gününe dek sürecek olan bu süreçte 81 farklı il başkanı ve 1370 kurultay delegesi seçilecek. Şu ana dek, İzmir, Bursa, Niğde ve diğer 13 ilde il başkanlığı için seçimler yapıldı. Hafta sonu da Ankara, Edirne, Mersin ve diğer bazı illerde yeni il başkanları belirlenecek.

CHP İstanbul İl Kongresi ve Detaylar

CHP'nin İstanbul İl Kongresi 8 Ekim tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik, partinin İstanbul'daki yükselişi için kritik bir adım olarak görülüyor.

CHP Merkez Yönetim Toplantıları ve Kurultay Tarihi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını pazartesi günü düzenleyecek. Salı günü ise Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Bu toplantılarda, 38. Olağan Kurultay'ın tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta MYK toplantısında, 4-5 Kasım tarihlerinin kurultay için uygun olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Yeni Tüzük Değişiklikleri ve Beklentiler

CHP, büyük kurultayın ardından iki hafta içinde tüzük kurultayını da düzenlemeyi planlıyor. Bu toplantıda, parti tüzüğünü modernize etmeye yönelik bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor. Avrupa'da faaliyet gösteren sol partilerin tüzükleri ve Türkiye'deki diğer siyasi partilerin tüzükleri de incelenerek, yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, dönem sınırlamaları ve cinsiyet kotası gibi konular ele alınacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milletvekilleriyle Toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, büyük kurultay öncesi 22-24 Ekim tarihlerinde milletvekilleriyle Sapanca'da bir araya gelecek. Bu toplantıda, yerel seçim hazırlıkları ve kurultay hakkında kritik değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca, yerel seçimler için ittifak oluşturulup oluşturulmayacağı da milletvekillerinin görüşüne sunulacak.