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CHP Parti Meclisi Kararları ve Kurultay Takvimi Belli Oldu

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CHP Parti Meclisi Kararları ve Kurultay Takvimi Belli Oldu
CHP Parti Meclisi'nin bugünkü toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde parti genel merkezinde gerçekleşti. Bu önemli toplantıda, 38. olağan kurultayın tarihi ve tüzük kurultayı hakkında kritik kararlar alındı.

CHP Parti Meclisi'nin bugünkü toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde parti genel merkezinde gerçekleşti. Bu önemli toplantıda, 38. olağan kurultayın tarihi ve tüzük kurultayı hakkında kritik kararlar alındı.

38. Olağan Kurultayın Tarihi Kesinleşti

CHP Parti Meclisi'nin toplantısında, 38. olağan kurultayın MYK'nın önerisi doğrultusunda 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu karar, parti içinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Tüzük Kurultayı 25-26 Kasım'da Gerçekleştirilecek

Parti Meclisi'nde alınan bir diğer önemli karar ise tüzük kurultayının tarihine ilişkindi. Tüzük kurultayı, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması için oybirliği ile karar alındı.

İl Kongreleri Hız Kazandı

Kurultay öncesinde CHP'nin il kongreleri de hızla devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci başarıyla sona erdirildi. Ankara'daki son kongrede, Ümit Erkol il başkanlığına getirildi.

İstanbul İl Kongresi Yaklaşıyor

Delegesiyle dikkat çeken İstanbul'da il kongresinin tarihi 8 Ekim olarak belirlendi. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve Cemal Canpolat, il başkanlığı için aday olduklarını duyurdular. İl kongrelerinin süreci, 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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