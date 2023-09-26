CHP Milletvekili Serkan Sarı, Şeker Yolsuzluğunu Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Susurluk Şeker Fabrikası'ndaki "şeker yolsuzluğu" ihbarıyla başlayan süreci Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Serkan Sarı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Susurluk Şeker Fabrikası'nda yaşanan olayın kamu zararını sordu.

Sarı, "Son 18 ay içinde şekerde yaşanan yüzde 181 oranındaki artışın nedeni, ekonomik soykırımı andıran politikalar, yanlış sürdürülen tarım politikaları ve ne yazık ki 'şeker yolsuzluğu' gibi olaylardır. Bu, çalınan ve rant amacıyla kullanılan vatandaşın hakkıdır!" dedi.

ŞEKERİ ZEHİR EDEN OLAYIN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ

27 Ekim 2021 tarihinde Türkşeker’in Susurluk Şeker Fabrikasında “şeker hırsızlığı” yapıldığı ihbarı yapılmasından bu yana neredeyse 2 yıl geçti. Türkşeker Genel Müdürlüğü ihbar üzerine Susurluk Şeker Fabrikası’nda başlattığı soruşturma 15 Nisan 2022 tarih ve 166549-(2022-4) sayılı raporuyla hüküm altına alındı. Teftiş raporuna istinaden o dönemin fabrika müdürü, fabrika muhasebe müdürü 18 Nisan 2022 tarihli yazı ile göreve iade edilirken başka illerdeki şeker fabrikalarına tayin edildi. Soruşturmada adı geçen bazı fabrika çalışanları ise görevlerine devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, o dönemde Balıkesir Milletvekili olarak dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yine dönemin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi vermiş, Fuat Oktay topu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye atmış, Kirişçi de soru önergesine cevap vermemişti.

SERKAN SARI İNATLA TAKİP EDİYOR

Şekerin tadını kaçıran olayı bir kez daha gündeme taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Balıkesir ve Türk Halkının hakkı için kamuoyu aydınlatılana kadar takip olacağım” dedi.

Susurluk Şeker Fabrikası’nda yaşanan “şeker yolsuzluğu” olayını Meclis gündemine taşıyarak hem Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soran CHP’li Sarı, önergesinde şu bilgilere ve sorulara yer verdi:

18 AYDA ŞEKER FİYATI YÜZDE 181 ARTTI

2018’de 25 şeker fabrikasından 10’u satıldı. Türkşeker, 2021’de Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Pancar ekim alanları azaldı. Destek alamayan üretici alandan çekildi. Pancar ekim alanları 3,38 M dekar iken, 2021’de 2,89 M dekar ve 2022’de ise 2,75 M dekara geriledi. Artan girdi fiyatları nedeniyle sözleşmeli şeker pancarı üreticisi sayısı düştü. Yurtiçi şeker fiyatları 2022 yılının Şubat ayında ($ = 13,5TL) ton başına 561 dolarken 2023 yılının Temmuz ayında ($=26,9 TL) ton başına 793 dolara fırladı. Yani 18 ayda 1 ton şeker TL bazında yüzde 181 oranında artış gösterdi.

ŞEKER HIRSIZLIĞININ KAMUYA ZARARI NE KADAR?

Türkşeker’e bağlı Susurluk Şeker Fabrikası’nda 27 Ekim 2021 tarihinde yapılan ihbarda; üretim bandındaki şeker çuvallarına barkod konulmamış, ambara girişindeki sayaçlara ulaşmamış kaç tane 50 kg şeker çuvalı ambara teslim edilmesi gerekirken teslim edilmemiştir? Kaç ton şeker üretim bandından ambara ulaşmamıştır? Kaç ton şeker “resmi plakalı araç” ile fabrikanın kantininin deposuna götürülerek kayıt dışı satılmıştır? Bu yöntem ile yapılan kayıt dışı satışın ekonomik değeri ne kadardır? Susurluk Şekere Fabrikası’nda yapılan 15 Nisan 2022 tarih ve 166549 (2022-4) sayılı raporuyla hüküm altına alınan teftişin sonuçları nelerdir? Sorumlu ya da sorumlular hakkında hangi yasal işlemler yapılmıştır? Şeker hırsızlığının kamuya zararı ne kadardır?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’A “AMCA OĞLU” SORUSU

CHP’li Serkan Sarı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a da Türkşeker’in teftiş raporunda adı geçen Muhammed Uçum’u sordu. Milletvekili Sarı, Cumhurbaşkanı Yılmaz’a “Teftiş raporuna istinaden fabrika müdürü, fabrika muhasebe müdürü 18 Nisan 2022 tarihli yazı ile göreve iade edilirken başka illerdeki şeker fabrikalarına tayin edilmişler, olayda adı geçen Susurluk Şeker Fabrikası rafineri ustabaşı Muhammed Uçum’un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un ‘amcasının oğlu’ olduğu için Muhammed Uçum hakkında hiçbir yaptırım uygulanmadığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“AKP iktidarının ekonomik soykırımı acımasızca devam ediyor. Politikalar baştan sona yanlış. Tarımda da şeker pancarı üretiminde de böyle. Şeker pancarı üretimi de üretim alanı da her geçen yıl düşüyor. Şeker tüm bu yanlış politikaların sonucu pahalı bir ürün haline geliyor. Bir de çalınması var. Bu da kamuya mal oluyor. Türkşeker’in Susurluk Şeker Fabrikası’nda ‘şeker hırsızlığı’ boyutu ne kadar belli değil. Çuval çuval şekerler üretim bandındaki şeker çuvallarına barkod konulmadan, ambar girişindeki sayaçlara ulaşmadan fabrika dışına çıkarılmış. Kaç ton şeker ‘resmi plakalı araç’ ile fabrikanın kantininin deposuna götürülerek kayıt dışı satılmış. Birilerinin cebi dolmuş ama kamu zarara uğratılmış. Sorumlulardan birinin de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un ‘amcasının oğlu’ olduğu iddia ediliyor. Bunlar geçmişte Meclis’e taşınmış ama AKP iktidar sorumluları yok sayarak hiçbir yanıt vermemişler. Bu olayın da takipçisi olacağım.”