CHP Hatay Milletvekili Ücretsiz Yemek İçin Kanun Teklifi Sunuyor: Eğitim Sisteminde Beslenme Krizi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm öğrencilere bir öğün yemek sağlanması için Millî Eğitim Bakanlığı'na bir kanun teklifi sundu. Yıldırım Kara, kanun teklifinin temelini, "artan enflasyon ve eğitime başlama maliyetleri" olarak açıkladı.

2023-2024 Eğitim Yılı ve Ekonomik Zorluklar

Yıldırım Kara'nın belirttiğine göre, 2023-2024 eğitim yılı için düşük gelirli aileler, çocuklarının beslenmesi konusunda büyük zorluklar yaşamakta. Türkiye'de gıda enflasyonu rekor seviyelerdeyken, kırtasiye, ulaşım ve giyim masrafları da artmakta. Bu gelişmeler, özellikle dar gelirli aileler ve öğrenciler için bir beslenme krizini beraberinde getirmektedir.

Eğitim Harcamaları ve Yükselen Fiyatlar

Ağustos 2023 TÜİK verilerine göre, eğitim ve gıda harcamalarında ciddi artışlar gözlemleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okula başlama maliyetleri, 2022'ye göre önemli ölçüde artmıştır. Özellikle alt ve orta gelir gruplarındaki aileler için, bu artışlar okul masraflarını ağırlaştırmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Beslenme Politikaları ve Türkiye'nin Beslenme Durumu

Hatay Milletvekili, ücretsiz öğün sağlama uygulamasının kaldırılmasına dikkat çekerek, Türkiye'de 14,8 milyon insanın yetersiz beslendiğini belirtti. Özellikle 5 yaş altı çocukların da beslenme sorunları yaşadığını ekledi.

Bütçe Planlaması ve Öncelikler

Yıldırım-Kara, bütçenin doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilere verilmesi gereken bir öğün yemek için ayrılması gereken bütçenin "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) gibi projelere ayrıldığını eleştirdi.

Eğitim sisteminde yaşanan bu beslenme krizini çözmek için, Nermin Yıldırım Kara'nın sunduğu kanun teklifi büyük önem taşıyor. Dar gelirli ailelerin ve öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bütçe ayrılması gerekiyor. Türkiye'nin yükselen eğitim ve gıda maliyetleri karşısında ciddi adımlar atması, geleceğin teminatı olan çocuklar için hayati önem taşımaktadır.