CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aylin Yaman, "Okulda Olması Gereken Engelli Çocuklar Nerede?" Sorusunu Gündeme Getiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dr. Aylin Yaman'ın soru önergesini cevapladı, ancak net bilgiler verilmedi.

Ankara, Türkiye - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sunduğu soru önergesinde, eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk sayısını ve engelli öğrenciler için uygun şekilde düzenlenmiş okul bina sayısını sorguladı. Bakan Tekin'in cevabı net bir bilgi vermedi.

"Eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk ve genç sayısı tam olarak bilinmiyorsa, engelli çocuklarımızın sorunlarının çözümüne çok uzak bir noktada demektir," dedi Dr. Yaman. Ayrıca, mevcut eğitim sisteminin engelli çocuklar ve gençler için erişilebilir olmadığını, bu durumun bir "erişilebilirlik" sorunu olduğunu vurguladı.

Detaylı Sorular, Yetersiz Cevaplar

CHP'li Yaman, "Okul çağında olmasına rağmen eğitim ve öğrenim hayatına katılamayan çocuk ve genç sayısı nedir?" gibi spesifik sorular yöneltti. Ancak Bakan Tekin'in yanıtı bu ve benzeri sorulara net bir cevap içermiyordu.

Eğitimde Pozitif Ayrım Gerekli

Dr. Aylin Yaman, engelli bireylerin yaşadığı sorunların derinleşmekte olduğuna dikkat çekti ve pozitif ayrım uygulanması gerektiğini belirtti. "Özellikle kaynaştırma eğitimi olmak üzere, mümkün olduğu kadar çok engelli çocuk ve gencin eğitim hayatının içinde olması gerektiğini" ifade etti.

6,492 Engelli Çocuk ve Genç Evde Destek Eğitimi Alıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dr. Aylin Yaman'ın soru önergesine verdiği cevapta, evde destek eğitimi alan engelli sayısının 6,492 olduğunu belirtti. Yaman, bu sayının anlamının ancak toplam ihtiyacı karşılayan sayı bilindiğinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Bu soru önergesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye'nin engelli çocuklar ve gençler için eğitimde ne kadar ilerlediğini veya ilerleyemediğini göstermek adına önemli bir referans olabilir.