Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 100. yıl dönümünün ardından CHP 100. Yıl internet sitesi açıldı. Sitede CHP’nin 100 yıllık tarihi, Türkiye yakın siyasi tarihi açısından önemli gelişmelerin olduğu olaylarla birlikte kullanıcılara sunuldu.

100 yıllık deneyim, 100 yıllık birikim, 100 yıllık gelenek

9 Eylül 2023’te CHP’nin 100. yıl dönümünde CHP tarihinin anlatıldığı internet sitesi kullanıcılara duyurulmuştu. Erken Cumhuriyet döneminde yapılan devrimlerin ve Ebedi Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde CHP’nin kuruluşunun ele alındığı internet sitesinde “dünden bugüne 100 yıllık deneyim, 100 yıllık birikim ve 100 yıllık gelenek” anlatılıyor. Cumhuriyetimizin ve CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte CHP’nin genel başkanlık görevini yürüten İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra internet sitesinde, 38’inci Olağan Kurultayı’nda CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’e de yer verildi.

CHP 100. Yıl Hatıra Parası ve Hatıra Pulu erişime açıldı

CHP’nin kurumsal internet sitesinden ve https://100yil.chp.org.tr/ adresinden erişime açılan sitede CHP 100. Yıl Hatıra Parası ve Hatıra Pulu da kullanıcılara sunuldu. Hatıra objelerini edinmek isteyen vatandaşlar internet sitesinde yer alan “Hatıra Koleksiyonu” bölümüne bilgilerini girerek hatıra para ve pulunu temin edebilecek. Sitede ayrıca CHP’nin 100. yıl kurumsal kimlik kılavuzu erişime açıldı. İnternet sitesinde yer alan “Fotoğraflarla 100 Yıl” bölümünde ise CHP tarihine ilişkin fotoğraflar ve videolar yer alıyor. CHP’nin 100. yılına özel hazırlanan ve 9 Eylül’de tanıtımı yapılan internet sitesine ilişkin CHP’li Aysu Bankoğlu “Dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine sahip, Büyük Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü anısına hazırladığımız bu internet sitesi, içerisindeki bilgilerle Cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı, halkımızın özellikle gençlerimizin partimizi daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlayacaktır” dedi.