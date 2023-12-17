BBP Lideri Destici'den Asgari Ücret Açıklaması: 17 Bin Lira Olmalı

Destici, Türkiye'nin uzun yıllardır bölücü terörle mücadele ettiğini ve bu konuda kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine mali destek sağlandığını ve bu durumun Türk milletine ihanet olarak görülebileceğini ifade etti. BBP lideri, siyasi partilerin ve belediyelerin terör örgütleriyle ilişkilendirilmesi konusunda da eleştirilerde bulundu.

Asgari Ücretin Yükseltilmesi ve Ekonomik Durum

Ekonomik baskılar altında ezilen asgari ücretli çalışanların durumuna değinen Destici, asgari ücretin enflasyonun 10 puan üzerinde artırılması gerektiğini savundu. Bu sayede asgari ücretlinin yüksek enflasyona maruz kalmayacağını ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşabileceğini belirtti.

Uluslararası Meseleler ve İsrail'in Gazze Politikası

Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da ele alarak, bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin durumuna dikkat çekti. Uluslararası kuruluşların ve gelişmiş ülkelerin bu konudaki tutumlarını eleştirdi.

Hayvan Hakları ve Mama Lobileri Üzerine Görüşler

Sokak hayvanları ve hayvan hakları konusunda da görüşlerini paylaşan Destici, mama lobilerinin dezenformasyon faaliyetlerine karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti. Barolar Birliği ve hayvan dernekleri üzerinden bu konuda yapılan bazı faaliyetlere dikkat çekti. Ayrıca, Sivas Belediyesi döneminde hayvan barınağı yapımı gibi çözümlerin önemini vurguladı.

"Cumhur İttifakı'nı elbette değerli buluyoruz"

Destici, yerel seçimlere az zaman kaldığını, partisinin tüm seçim çevrelerini kapsayan çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçime katılma gücümüz ve hazırlığımız var. Devletin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü ve milletinizin istikbalini önceleyerek içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'nın da bir parçasıyız. Seçim işbirliği noktasında da heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Cumhur İttifakı'nı elbette değerli buluyoruz, bunun içindir ki bugüne kadar bu hususta hep samimi, fedakar ve gayretli olduk. Tüm detayları, tüm ihtimalleri dikkatle ve ferasetle değerlendirecek, nihai kararı vereceğiz."