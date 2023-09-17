Bakan Yumaklı, Gazipaşa'da İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni İnceledi: İHA'lar Yangın Mücadelesinde Önemli Rol Oynuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda yer alan İHA (İnsansız Hava Aracı) Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA'ların orman yangınlarına karşı mücadeledeki önemini vurguladı.

Yangın Bölgesinde İncelemeler

Bakan Yumaklı, Alanya'nın Üzümlü Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangın bölgesini ziyaret etti. Yangın söndürme ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Gazipaşa ilçesine geçti.

İHA'lardan Elde Edilen Veriler

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda yer alan İHA Komuta Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, İHA'ların yangın mücadelesinde nasıl kullanıldığına dair bilgi aldı. Bayraktar TB2 İHA'lar, bölgedeki orman yangınlarını tespit etmede ve müdahalenin hızlanmasında önemli rol oynuyor.

Türkiye, İHA Kullanımında Öncü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci ülke konumunda olduğu belirtildi.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı, "İHA'lar, yangın tespiti ve müdahale hızı açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu alandaki teknolojik yatırımlarıyla Avrupa'da lider, dünyada ise ikinci sıradadır," dedi.

İHA'lar sayesinde yangın bölgelerinde daha hızlı ve etkili müdahalelerin gerçekleştirilebildiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, gelecekte de bu teknolojik yatırımların devam edeceğinin altını çizdi.