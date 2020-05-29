Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız
2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık...
Trump, ABD'nin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı
Trump, ABD'nin DSÖ ile ilişkisini...
Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı
Siyahi George Floyd'un ölümüne neden...

Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapılacağını, tercihlerin 1-15 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin kamuya yerleştirme işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız. Gençlerimiz, 1 Haziran itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri

yapabilecek." bilgisini paylaşan Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 15 Haziran'a kadar devam edeceğini

vurguladı.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibarıyla Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağını belirten Selçuk, tercihlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi.

Bugüne kadar 54 bin 144 genç kamuya yerleştirildi

Bakan Selçuk, bu yerleştirmeyle beraber Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54 bin 144 gencin atamasının yapılmış olacağına dikkati çekti.

Zehra Zümrüt Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekleyerek, gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz." 

Anahtar Kelimeler:
Devlet KorumasıBakan SelÇukDevlet Istihdamı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.