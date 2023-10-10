Bakan Kacır: Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Somut Adılar Göreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya ve Türkiye'nin üretim ve yatırım ekosistemini karşılıklı genişletmeleri için Gümrük Birliği ve vize muafiyetinin en kritik iki alan olduğunu belirterek, "Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında son dönemde oluşan diyalog zeminiyle, bu iki kritik alanda somut adımlar göreceğiz." dedi.

Kacır, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen, "Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarafların stratejik konumları, ekonomik potansiyelleri ve ortak çıkarları doğrultusunda derinliğini ve çok boyutlu yapısını kaybetmediğini söyledi.

Avusturya'da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki bağların yapı taşlarından birini oluşturduğuna işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Arzumuz, derin ve stratejik bağları iki ülke toplumunun ortak refahı için daha da güçlendirmek. Forum, karşılıklı ticaret ve yatırım ekosistemimizin gelişmesinde ve çeşitlenmesinde bir aşama olacak. Son 3 yılda dünyanın, Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon gibi zorlu sınamalara maruz kaldığı bir ortamda, Türkiye ekonomisi, dayanıklılığını bir kez daha gösterdi ve büyümesini sürdürdü."

Kacır, ülke ekonomisinin, geçen 12 çeyrekte olduğu gibi, bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 3,8 büyüyerek sürekli büyüme trendini devam ettirdiğini belirterek, Türkiye'nin 2023'ün ikinci çeyreğinde, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke olduğuna dikkati çekti.

"Girişimcilik ekosistemimiz Avrupa'nın parlayan yıldızı"

Türkiye'nin ihracat performansına da değinen Kacır, şöyle devam etti:

"2023'ün ilk 9 ayında, küresel ticarette yaşanan durgunluk ve yaşadığımız büyük deprem felaketlerine rağmen, ihracatta geçtiğimiz yılın seviyesine yaklaştık ve 187,5 milyar doları yakaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin küresel üretim ve inovasyon üssü olma rolünü perçinlemeye devam ediyoruz. 60 yıldan fazladır hayalini kurduğumuz, yerli ve milli otomobilimiz Togg, şimdi yollarda. Ben huzurlarınızda Sayın Başbakan'a (Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer), takdir buyurursa, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Togg ile seyahat etmeyi teklif ediyorum."

Kacır, Türkiye'nin güneş paneli, beyaz eşya, düz cam ve çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi olduğunu ifade eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Girişimcilik ekosistemimiz Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak tanımlanmakta. 2019'da ülkemizin herhangi bir Unicorn'u yokken, bugün, 7 Türk Unicorn'una, kendi tabirimizle 7 Turcorn'a ulaşmış olduğumuzu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün 101 teknoparkımız, 9 bin 700'den fazla şirkete ev sahipliği yaparken, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimizle, 221 bin AR-GE personelimizle, büyük bir teknoloji ekosistemi inşa ettik. 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu derken, bundan bahsediyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin potansiyeline inanan ve güvenen herkesin başarısı."

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, ülkeyi yüksek teknolojili ürünlerin üretim merkezi haline getirecek program ve projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarıyla, Türkiye'nin imalat sanayisinde rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini yükselteceklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye, ortanca yaşı 33,5 olan nüfusu, dinamik ve genç iş gücü, terzi usulü ve cazip yatırım teşvikleri, nitelikli yatırım çekme noktasında güçlü siyasi iradesiyle yerli ve yabancı yatırımcılar için, kazandıran adres olmaya devam edecek. Türkiye, Avusturyalı yatırımcılar için yabancı bir pazar değil. Son 20 yılda Avusturyalı firmalar yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren 1000'e yakın Avusturyalı şirkete Türkiye'nin büyüme yolculuğunda sunduğu katkılardan dolayı, teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların sayısını artırmak ve ölçeklerini büyütmek için birlikte çalışmaya, ihtiyaçlarınız için yanınızda olmaya hazır olacağız."

Hükümet olarak Türkiye'nin uluslararası yatırımlara açık olması için yasal ve idari her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Kacır, "Küresel ve bölgesel krizler karşısında Avusturyalı firmalar için Türkiye önemli tedarik ortağı olmuş, üretim ve lojistik kapasitesiyle öne çıkmıştır. Ticarette artan ivme bunu yansıtmakta. İkili ticaret hacmimizi, dengeli şekilde, öncelikle 5 milyar dolara çıkarmak... Ekonomilerimizin potansiyeli ve şirketlerimizin gelişmişlik kapasitesi göz önüne alındığında bu hedefe kısa zamanda ulaşacağımızdan ve daha yüksek hedefleri belirleyeceğimizden eminim. Kovid-19 döneminde artan dijitalleşmeyle önemi daha da belirginleşen hizmetler sektöründe de kapsamlı ortaklığımız çerçevesinde yüksek potansiyel olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

"Kapımız Avusturyalı dostlarımıza açık"

Kacır, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve mobilite teknolojileri alanlarında işbirliğini büyük bir fırsat penceresi olarak gördüklerini belirterek, Avusturya ve Türkiye'nin üretim ve yatırım ekosistemlerini, "kazan kazan" prensibiyle karşılıklı olarak daha da genişletmeleri için Gümrük Birliği ve vize muafiyetinin en kritik iki alan olduğunu söyledi.

Gümrük Birliği anlaşmasının, mevcut koşullar dikkat alınarak, güncellenmesinin Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Diğer yandan mevcut vize uygulamaları, Avrupa'da yatırım yapan, ihracat yapan, üretim yapan sanayicilerimizin, Avrupa teknoloji ve inovasyon ekosisteminin kalbinde yer alan girişimcilerimizin ve mühendislerimizin karşısına engel olarak çıkmakta. Umuyorum, Türkiye ve AB arasında son dönemde oluşan diyalog zeminiyle, bu iki kritik alanda da somut adımlar göreceğiz. Bizler yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmak ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Kapımız kurulacak her işbirliğinde Avusturyalı dostlarımıza açık olacak. "

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da iki ülke arasındaki ticaretin istikrarlı bir şekilde geliştiğini bildirdi.

Finansal güvenliğin önemine işaret eden Uçarmak, "Türkiye, yatırımların hukuki güvenliğini sağlamış bir ülkedir. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları daha çok küçük ölçekli yatırımlardan oluşurken, Avusturya'nın Türkiye'deki yatırımları daha büyük ölçekli, yüksek teknoloji öngören yatırımlardan oluşuyor. Bu güzel bir şey. Türkiye'nin bu yeni yapılacak yatırımlarda daha iyi bir işbirliğini geliştirebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye ve Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin dünya dinamiklerine uygun bir gelişim içerisinde ve birbirini tamamlar nitelikte olduğuna işaret etti.

Olpak, Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun ve vize kolaylığının da ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtti.

DEİK Türkiye - Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge de konseyin, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, ortak yatırımların teşvik edilmesi, teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve üçüncü ilkelerdeki iş fırsatlarının belirlenmesi gibi hedefler doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ifade etti.