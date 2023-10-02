Babacan Uyardı: Adıma Para Toplayanlara Kanmayın!

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Vatandaşlarımızın, özellikle kriz dönemlerinde artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı teyitli olmayan hiçbir bilgiye güvenmemelerini önemle tavsiye ederim” dedi.

Ali Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İsmimin dolandırıcılık faaliyetlerine alet edildiğini öğrendim.

Sanki benim tarafımdan söylenmiş gibi haber süsü verilerek “Şuraya şu kadar para yatırın” türü içerikler tamamen yalandır.

Vatandaşlarımızın asla itibar etmemesini, özellikle kriz dönemlerinde artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da teyitli olmayan hiçbir bilgiye güvenmemelerini önemle tavsiye ederim.”