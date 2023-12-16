Babacan: İktidar herkesi fakirlik ve yoksullukta eşitledi

Babacan’ın “İktidar eşit vatandaşlığı yanlış anladı.Herkesi fakirlik ve yoksullukta eşitledi” notuyla paylaştığı video içeriğinin tamamı şöyle:

“Türkiye’nin en temel sorunları bozulan gelir dağılımı ile gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan yoksulluk. Hükûmet kendi eliyle yarattığı ekonomik krizden çıkmak için dar ve sabit gelirlilerin sırtına yeni yükler ekliyor. Israrla ve inatla orta direği yok eden adımlar atıyor. Asgari ücret ve asgari emekli aylığı, yıllardır artık açlık sınırının altında.Yükseltiyorlar, açlık sınırına yaklaşıyor sonra geri düşüyor. Türkiye bir yoksullar toplumu haline getirildi.

Bu iktidar ‘eşit vatandaşlık’ derken meseleyi yanlış anladı herkesi fakirlik ve yoksullukta eşitledi.İktidar, milyonlarca vatandaşımızı, lütuf gibi sunduğu sosyal yardımlarla kendine bağımlı hale getirmeye çalıştı. Bu demokrasiyi de zayıflattı.Defalarca söyledik; Ekonomi yönetiminde birkaç isim değişikliği ve tek başına faiz artışı bu ülkenin, ekonominin sorunlarını çözmez. Seçimden bu yana icraat diye ortaya konulan şeyler; faiz artırımı, vergi artışı ve zam yağmurudur. Kapı kapı dolaşıp diğer ülkelerden borç olarak döviz istemektir. İzlenen bu yol gerçekten sorunları da arttırmaktadır.”