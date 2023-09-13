Babacan: Daha güzel ve hakiki bir demokrasi hikâyesi yazacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, program için “50 seçimlerinden sonra en iyi demokrasi olayı” diyen izleyiciye “:) İltifatınız için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel ve hakiki demokrasi hikayesi yazacağız” diyerek yanıt verdi.

‘Benim ve arkadaşlarımın makamda gözü olmadığını herkes biliyor’

Besim Tibuk’tan alıntı yaparak “Sizin makama mevkiye ihtiyacınız yok, fakat ülkenin size ihtiyacı var" diyen izleyiciye ise Babacan’ın yanıtı “Çok sağ olun Mehmet Bey. Benim ve arkadaşlarımın makamda gözü olmadığını zaten herkes görüyor, biliyor. Biz vatandaş sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Ülkemizin insanına, insanımızın ülkesine ihtiyacı var. Hep beraber başaracağız” oldu.

‘Özal'a benzetilmek onur verici’

Ali Babacan kendisini eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a benzeterek “Babacan Özal’ın yeni versiyonu, inşallah kıymetini biliriz.” diyen bir diğer izleyiciye “Özal'a benzetilmek onur verici. Çok sağ olun” yanıtını verdi.

‘YouTube’un küçümsenmesini doğru bulmuyorum’

Bir izleyicinin “Youtuber oldunuz” eleştirisine ise Ali Babacan’ın cevabı dikkat çekti: “YouTube artık yeni televizyon. Ülkemizde hatırı sayılır bir kitle YouTube üzerinden gündemi takip ediyor. Küçümsenmesini doğru bulmuyorum. Vatandaşlarımıza ulaşacak her yolu kullanmak zorundayız. Hele hele gençlerle yakın olacak fırsatları kullanmalıyız. Siyaset sadece Ankara'da kapalı kapılar arkasında yapılmamalı, değil mi ama? :)”