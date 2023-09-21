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  3. Ali Babacan’dan faiz artışı tepkisi: “Hazine’den ödenen faiz tam 46 kat arttı”

Ali Babacan’dan faiz artışı tepkisi: “Hazine’den ödenen faiz tam 46 kat arttı”

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Ali Babacan’dan faiz artışı tepkisi: “Hazine’den ödenen faiz tam 46 kat arttı”
Merkez Bankası’nın faiz artışı kararının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor” dedi.

Ali Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor.

Merkez Bankası’nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi’nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu?

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