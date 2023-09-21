Ali Babacan’dan faiz artışı tepkisi: “Hazine’den ödenen faiz tam 46 kat arttı”

Ali Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor.

Merkez Bankası’nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi’nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu?