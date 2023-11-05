Ali Babacan Keçiören’de Konuştu: Adalet olmayınca olmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan cuma namazı sonrasında Keçiören’de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

‘Helalinden dürüst çalışıp para kazananların işi zorlaştı’

“Adil düzen mi bu? Bir emekli bunları nasıl alsın, 100 gram tavuk döner 70 lira” diyen emekli bir vatandaşa Ali Babacan, “Emekli maaşlarını TÜİK’inuydurma enflasyonuna göre artırıyorlar ama gerçek enflasyon çok yüksek. Yetiştirmek mümkün değil, hiç adalet yok” yanıtını verdi.

“Dayanacak gücümüz kalmadı. Küçücük bir esnafım, 10 metrekare dükkâna 22 bin TL vergi ödedim. Çalanı çırpanı kimse görmüyor, küçük esnafın üzerine biniyorlar” diyen bir vatandaşa ise Babacan’ın yanıtı “Helalinden dürüst çalışıp para kazananların işi zorlaştı” oldu.

‘Mülakatı kaldırmaktan başka yolu yok, yoksa torpil mukadder’

Bir diğer emekli vatandaş “400 lira bir kilo baklava, yiyemiyoruz. Torunumuza bir şey alamıyoruz. Seninle gurur duyuyoruz, iyi yaptın önceki dönemlerde, güzeldi. Doğru konuşmak lazım. Gel gelelim, aklımızla dalga geçiyor, ‘Zammı biz vermiyoruz’ diyor. Böyle ülkede yaşanır mı? Soğana muhtaç olduk” dedi.

Mülakat sisteminden şikâyet eden bir baba ise Ali Babacan’a “Seçim bitti, çocuğumu hakimlik-savcılık sınavında, mülakatta elediler. Dayın varsa koltuğa oturuyorsun, dayın yoksa yok” derken Babacan’ın yanıtı “Mülakatı kaldırmaktan başka yolu yok, yoksa torpil mukadder. Biz ‘Mülakatı kaldıracağız’ dedik, çıktı kendisi de söyledi ‘Mülakatı kaldıracağız’ diye. Seçim bitti, yok” oldu.

‘Umutsuzluk yok, çalışmaya devam’

“Artık gözlerimizin ışığı söndü. Beş yıllık evliyim, eşimle ne dışarıda bir doğum günü kutlayabiliyoruz ne başka bir şey. Sıkıntımız büyük başkanım” diyen bir gence Babacan şu sözlerle yanıt verdi: “Seçimden sonra maalesef ülkede bir karamsarlık var, mutsuzluk var. ‘Galiba bir şey değişmeyecek, olmayacak’ hissiyatı hâkim. Ama bu ülkede umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Çalışacağız, koşturacağız. Son seçimler adil olmadı. Umutsuzluk yok, çalışmaya devam. Biz doğrulara doğru, yanlışlara yanlış diyoruz. ‘Doğrusu budur’ diyoruz, bizim farklı bir çalışma sistemimiz var.”

‘Kendi yolumuzu açıp devam ediyoruz’

Bir çiftçi, Ali Babacan’a “Mazot 40 lira, gübre 20 lira, nereye gidecek bu işin sonu?” diye sordu. Babacan, “Berbat ortalık, farkındayız hepsinin. Ama bunun yürümeyeceğini, işlerin kötüye gideceğini bildiğimiz için erken aşamada biz ‘Bu iş olmuyor’ dedik, ayrıldık, kendi yolumuzu açıp devam ediyoruz. Yapamayacaklar çünkü o ekibi iyi tanıyoruz. Yapamazlar. Çünkü adalet olmayınca, dürüstlük olmayınca olmaz” dedi.

Ali Babacan’a Parti Sözcüsü İdris Şahin’in yanı sıraDEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Ankara İl Başkanı Nutku Akın ve Keçiören İlçe Başkanı Birol Bozkurt eşlik etti.