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Ali Babacan, 67. Hükümetin İlk 100 Gününü Değerlendirdi: Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

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Ali Babacan, 67. Hükümetin İlk 100 Gününü Değerlendirdi: Eksiklikler ve Çözüm Önerileri
Ali Babacan, 67. Hükümetin İlk 100 Gününü Değerlendirdi... İşte Babacan'ın Tespit Ettiği Eksiklikler ve Çözüm Önerileri... "İlk 100 gün geçti, bir 100 gün daha geçmesin," diyerek 67. hükümetin ilk 100 gününü değerlendiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eksikliklerin yanı sıra çözüm önerilerini de sundu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 67. hükümetin ilk 100 gününü ele alan bir basın açıklaması yaptı. Babacan, ekonomiden hukuka, afet yönetiminden eğitime, gençlik politikalarından tarıma kadar çeşitli konuları değerlendirerek, hükümetin yapması gerekenleri eleştirdi ve çözüm yolları sundu.

"Asrın Ekonomik Felaketi: Kur Korumalı Mevduat"

Babacan, ilk olarak ekonomik konulara değindi. "Bu 125 milyar dolarlık Kur Korumalı Mevduat (KKM) da asrın ekonomik felaketidir. Ve bu felaket bizzat Sayın Erdoğan tarafından bu memleketin başına getirilmiştir," dedi. Babacan, Merkez Bankası'nın kur farklarını ödemek için karşılıksız para bastığını ve bunun enflasyonu nasıl etkilediğini sordu.

TÜİK Eleştirileri

"TÜİK’te kadro değişikliği yapılmadı," diyen Babacan, TÜİK’in enflasyon rakamlarını yanıltıcı bir şekilde düşük açıkladığını belirtti. Babacan, enflasyon hesaplamalarının emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücrette de rol oynadığına dikkat çekti.

Faiz Politikaları

Babacan, hükümetin ilk üç ayında üç kere faiz artıran Merkez Bankası'nın halka bir açıklama borcu olduğunu belirtti. Faiz oranları seçimden önce %8,5 iken, seçimden sonra %25’e çıktı.

İhracat Reeskont Kredileri

Babacan, Merkez Bankası’nın üreticileri kısıtlamaması gerektiğini belirterek, "İhracat reeskont kredilerini kısıtlamayın, önünü tamamen açın," dedi.

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