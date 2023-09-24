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Akşener, rahatsızlığı sebebiyle programlarını iptal etti

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Akşener, rahatsızlığı sebebiyle programlarını iptal etti
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşadığı viral enfeksiyon sebebiyle programlarını erteledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."

Kaynak:Haber Kaynağı

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