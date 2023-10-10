AK Parti'nin İstanbul Adayı Kim Olacak? İstanbul'u Çok İsteyen Erdoğan, İmamoğlu'nun Karşısına Kimi Çıkaracak?

Yaklaşan yerel seçimler, Türkiye'nin siyasi sahnesinde merakla beklenen bir dönemi işaret ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük ve stratejik bir kentte kimin aday olacağı konusundaki belirsizlik, kulisleri hareketlendiriyor. Bu bağlamda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi ismi aday olarak göstereceği büyük bir merak konusu haline geldi.

İstanbul Adayının Kasım'da Açıklanması Bekleniyor

Seçim atmosferinin yaklaştığı şu günlerde, Erdoğan'a yakın kaynaklar, AK Parti'nin İstanbul adayının Kasım ayında ilan edileceği bilgisi kulislerde dolaşıyor. Aday konusundaki hangi ismin tercih edileceği konusunda net bir bilgi bulunmasa da, Erdoğan'ın aklında bir kaç isim mevcut. İmamoğlu karşısına güçlü bir aday çıkarıp, İstanbul'u yeniden kazanmak isteyen Erdoğan, kararını Kasım ayında açıklayacağı söyleniyor.

AK Parti'nin Olası Adayları

Parti içerisinde ve dışında birçok isim, AK Parti'nin İstanbul adayı olabileceği şeklinde konuşuluyor. Özellikle bazı eski bakanlar ve mevcut belediye başkanları bu konuda öne çıkıyor. Öne çıkan bazı isimler:

Murat Kurum: Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten Kurum, deneyimi ile dikkat çekiyor.

Tevfik Göksu: Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapan Göksu, yerel yönetim deneyimi ile biliniyor.

Süleyman Soylu: İçişleri Bakanlığı görevinden bilinen Soylu, partinin güçlü isimlerinden biri.

Selçuk Bayraktar: Son dönemlerde popülerliği artan bir isim ve AK Parti'nin potansiyel adayları arasında.

Şadi Yazıcı: Tuzla Belediye Başkanı olarak tanınan Yazıcı, yereldeki başarısıyla öne çıkıyor.