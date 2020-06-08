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AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokatif koronavirüs bilgisi paylaşan 11 bin hesap tespit edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokatif koronavirüs bilgisi paylaşan 11 bin hesap tespit edildi

Çelik, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini bildirdi.

Avrupa'daki ırkçı saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa'da, bu yılın başından hazirana kadar 65 ırkçı ve İslam karşıtı vaka görülmüştür. 38'i Türk camisi ve cami derneklerine yöneliktir. Bu tip faşistlere göz yumanlar, eninde sonunda bunlarla yüzleşme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar."

128 ülkeden 80 bin kişi Türkiye'ye getirildi

Koronavirüs salgınının başından itibaren 128 ülkeden 80 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini ifade eden 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Çelik, "Rum yönetiminin sistematik şekilde İslam ve Türk düşmanlığını himaye ettiğini düşünüyoruz." dedi.

Çelik, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözlerine ilişkin, "Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır." değerlendirmesinde bulundu.

Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin soru üzerine Çelik, "Meclisinki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur." dedi.

Çelik, "CHP savrulmalarına alışkanız ama darbeci Hafter için 'seküler ve makul yönetim', Serrac yönetimine 'cihatçı' demek tarihi vahim bir hatadır."

Çelik, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına ilişkin soruya, "Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor." yanıtını verdi.

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KoronavirüsAk Parti Sözcüsü
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