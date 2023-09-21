Adalet Bakanı Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na Cevap: Bağımsız Yargıyı Yıpratamazsınız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerçek dışı iddialarda bulunarak yargıyı hedef aldığına işaret etti. Tunç, "Bağımsız ve tarafsız yargının saygınlığını zedelemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz," dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İddiaları Ne? Yılmaz Tunç Soruları Yanıtlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Veysel Şahin hakkındaki hükümleri üzerinden yargıya saldırdığına dikkat çekti. "Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarıyla gerçekten neyi hedeflediği açık değil. Mahkum olan şahsın aldığı ceza mı, yoksa yargılama sürecinde geçen kısa zaman dilimi mi problem?" diye sordu. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun altını çizen Tunç, yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde işlediğini vurguladı.

Yargıya Güvenin Sarsılmayacağına Dair Vurgu

Yılmaz Tunç, yargının her türlü suç ve suçluyla hukuk çerçevesinde mücadele ettiğini ifade ederek, "Bağımsız ve tarafsız yargının itibarını sarsmaya çalışanların amacına ulaşamayacağı" konusunda kesin bir dil kullandı. "Yargı mensupları, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde görevlerini layıkıyla yerine getirecektir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmamalı," dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Adalet Bakanlığı, bu konuda bir açıklama yaptı. Veysel Şahin hakkında verilen 13 yıl 10 ay hapis cezasının uygulanmaya devam ettiği ve bu karara itirazların reddedildiği bilgisini paylaştı.

Mahkeme Kararları ve Yargıya Güven

Mahkeme kararlarının, yargı süreçlerinin birer parçası olduğuna vurgu yapan Adalet Bakanlığı, "Yargı mensuplarını hedef alan açıklamalar, bağımsız ve tarafsız Türk yargısını zayıflatmaya yöneliktir," dedi. Anayasa'nın 9. ve 138. maddelerini hatırlatarak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını vurguladı.

Adaletin Teminatı Yargı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakanlığı, bağımsız ve tarafsız yargının Türk hukuk sisteminin temel taşı olduğunu ve bu değerlerin korunacağını net bir şekilde ifade etti. İddialar ve spekülasyonlar karşısında yargıya olan güvenin sarsılmaması için tüm yargı mensuplarının kanunlar çerçevesinde görevlerini sürdüreceği belirtildi.