2024 Yerel Seçimlerinin İl Anketini Abdulkadir Selvi Açıkladı: Ankette Şaşırtan İstanbul ve Ankara Sonuçları: Kim Önde?

Türkiye, 2024'te 31 Mart'ta yerel seçimler için oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu, adaylık için gereken koşulları belirleyen tarihleri duyurdu. Kamu görevinde bulunanlar için adaylık için son tarih 1 Aralık 2023, saat 17.00 olarak belirlendi. Bu bağlamda, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin kaleme aldığı İstanbul ve Ankara seçimleri hakkındaki analizleri öne çıkıyor.

Areda-Survey Seçim Anketi

Areda-Survey'in Yusuf Akın yönetiminde 6-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği anket, 3 bin 30 katılımcıyla gerçekleştirildi. Anketteki veriler, yerel seçimlerde siyasi sahnenin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor:

Aday Belirleyiciliği: Özellikle AK Parti'nin adayları henüz kesinleşmeden yapılan yorumlar tam olarak durumu yansıtmayabilir. Adayların kim olduğu, seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilir. İttifaklar: İYİ Parti ve HEDEP'in seçim stratejisi merak konusu. İki parti, kendi adaylarıyla mı yarışacak, yoksa özellikle İstanbul ve Ankara'da ittifak yaparak mı seçimlere girecek?

İstanbul'da Seçim Hava Durumu

İstanbul seçimleri, her zaman olduğu gibi yine merkezde. Ankette, Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesinin geçmiş seçimlere göre nasıl değiştiği konusundaki veriler dikkat çekici. Anket sonuçları, İstanbul'da AK Parti'ye %45.2, CHP'ye ise %40.9 oranında destek olduğunu gösteriyor. Diğer partilere olan ilgi ise sırasıyla İYİ Parti %3.4, Yeniden Refah Partisi %2.8, Yeşil Sol Parti %2.5 ve MHP %2.4 olarak belirlendi.

İmamoğlu'nun Oy Performansı ve Nedenleri

İmamoğlu'nun oy oranındaki düşüşün arkasında, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP içi dinamikler gibi faktörler bulunuyor.

Ankara'nın Seçim Nabzı

Ankara seçimleri de ayrı bir heyecana sahne olacak. Areda-Survey anketine göre; CHP %49.5, AK Parti %40.4, Yeşil Sol Parti %2.8, İYİ Parti %2.3, Yeniden Refah Partisi %1.8 ve MHP %1.7 oranında destek alıyor.

Mansur Yavaş'ın Durumu

Mansur Yavaş, seçim sürecinde aldığı tutumla dikkat çekiyor. Yavaş'ın politik tartışmalardan uzak duruşu ve iş odaklı yaklaşımı, imajını olumlu etkiliyor.

AK Parti'nin Stratejik Adımı

İstanbul ve Ankara'da elde edilen sonuçlar, AK Parti'ye stratejik bir yol haritası sunuyor. Partinin aday seçiminde nasıl bir strateji izleyeceği, bu iki büyük şehrin hangi parti tarafından kazanılacağını belirleyecek.

Milli Görüş Partilerinin Durumu

Yeniden Refah Partisi, milli görüş çizgisindeki diğer parti olan Saadet Partisi'ni geride bırakarak dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara sonuçlarına göre Yeniden Refah, Saadet Partisi'nden daha fazla destek alıyor.

Partilerin Genel Oy Durumu

Türkiye genelinde partilerin oy dağılımı ise şöyle: AK Parti %37.3, CHP %24.4, HEDEP %9.5, İYİ Parti %9.3, MHP %5.5, Yeniden Refah Partisi %5.4. Diğer partilerin oy oranları ise; Saadet Partisi %2.5, Zafer Partisi %2, Memleket Partisi %1.2, TİP %1, BBP %0.9, DEVA %0.7, HÜDAPAR %0.2 olarak belirlendi.