Sivrisinekler, yaz aylarında insanları gece boyunca rahatsız eden ve uykularını bölen canlılardır. Bununla birlikte, sivrisinek ısırıkları ciltte kızarıklık, kaşıntı ve tahrişe neden olabilir.

Sivrisinekler dünyadaki en tehlikeli hayvanlar arasında yer alır çünkü taşıdıkları enfeksiyonlar ve hastalıklar insanlara bulaşabilir. Özellikle tropikal bölgelerde sıklıkla görülen sıtma, Batı Nil virüsü ve Deng humması gibi hastalıklar sivrisinekler tarafından yayılabilir.

Sivrisinek gelmesin diye ne yapmak lazım?

Sivrisineklerden korunmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz;

Sivrisinek kovucu ürünler kullanın

Cildinize sivrisinek kovucu losyonlar, spreyler veya jeller sürerek sivrisinek ısırıklarından korunabilirsiniz. İçerisinde DEET, picaridin veya doğal sivrisinek kovucu maddeler bulunan ürünleri tercih edin.

Uygun giysiler giyin

Sivrisinekler açık cilt bölgelerine saldırmayı tercih ederler, bu yüzden uzun kollu ve uzun paçalı giysiler giymek önemlidir. Ayrıca, açık renkli ve gevşek dokulu giysileri tercih etmek de sivrisineklerin size yaklaşma olasılığını azaltabilir.

Sineklik kullanın

Pencereleri ve kapıları sinekliklerle koruyarak sivrisineklerin evin içine girmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca uyku sırasında yatağınızın üzerine veya yanına bir sineklik takarak sivrisineklerden korunabilirsiniz.

Sivrisineklerin yoğun olduğu zamanlardan kaçının

Sivrisinekler genellikle sabah ve akşam saatlerinde daha aktiftir. Bu saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçının veya ekstra önlemler alın. Özellikle bu saatlerde dışarıda kalacağınız süreyi sınırlayabilir veya sivrisineklere karşı koruyucu önlemler alabilirsiniz.

Sivrisineklerin üremesini engelleyin

Ev ve bahçenizde su birikintileri oluşmasına izin vermeyin. Sivrisinekler su birikintilerinde ürerler, bu yüzden saksı tabaklarında biriken suyu boşaltın, durgun su birikintilerini temizleyin ve yağmur suyu toplama sistemlerini düzenli olarak kontrol edin.

Doğal sivrisinek kovucu bitkiler kullanın

Nane, lavanta, biberiye, adaçayı gibi bitkilerin sivrisinekleri uzak tuttuğu bilinmektedir. Bahçenizde veya balkonunuzda bu bitkileri yetiştirerek sivrisineklerden korunabilirsiniz.

Sivrisinek en çok kime gelir?

Sivrisinekler, genel olarak herkese ısırabilirler, ancak bazı faktörler sivrisineklerin kişilere daha çok ilgi göstermesine neden olabilir. İşte sivrisineklerin daha çok ilgisini çeken faktörler:

Karbondioksit salınımı

Sivrisinekler, solunum yoluyla verdiğimiz karbondioksit gazını algılarlar ve ona doğru yönelirler. Bu nedenle, daha fazla karbondioksit salınımı yapan kişiler sivrisineklerin ilgisini daha çok çekebilir. Bunun yanı sıra, hamile kadınlar da daha fazla karbondioksit ürettiği için sivrisineklerin hedefi olabilir.

Vücut ısısı

Sivrisinekler, vücut ısısını algılayabilir ve daha yüksek vücut sıcaklığına sahip kişilere daha çok ilgi gösterebilirler. Bu nedenle, egzersiz yapmış veya terlemiş kişiler, vücut sıcaklıkları nedeniyle sivrisineklerin hedefi haline gelebilir.

Vücut kokusu

Sivrisinekler, insanların vücut kokusunu algılayabilir ve bazı insanların salgıladığı kimyasallar sivrisineklerin ilgisini çekebilir. Bu kimyasalların oluşumu genetik faktörlere, metabolizmaya ve diğer çevresel etkenlere bağlı olabilir. Bu nedenle, bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla sivrisinek ısırığına maruz kalabilir.

Kıyafet seçimi

Sivrisinekler, koyu renkli ve yoğun desenli kıyafetleri daha çok tercih ederler. Bu tür kıyafetler sivrisineklerin dikkatini çekebilir ve size yaklaşmalarına neden olabilir. Bu yüzden açık renkli ve gevşek dokulu giysiler tercih etmek sivrisineklerin ilgisini azaltabilir.