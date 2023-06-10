Sivas'ın Zara, Gemerek, Gürün ve Ulaş ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı.

Kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Zara'ya bağlı Ütükyurdu köyünde sağanağın ardından köyün içinden geçen dere taştı.

Köydeki tarım arazileri de sel nedeniyle zarar gördü.

Gemerek ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede bazı evlerde su baskınları yaşanırken, araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Gürün ilçesinde Sarıca köyü ve Ulaş ilçesinde Hacımirza ve Çevirme köylerinde de sağanağın ardından sel oluştu.