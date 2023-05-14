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Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor , Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa 'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.