Sivasspor Kayserispor maçı canlı izle! Sivasspor Kayserispor şifresiz full izle internet üzerinden birçok kez aratıldı. Spor Toto Süper Lig'i son hafta karşılaşmasında Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor, taraftarları önünde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler ligin bitmesiyle takımlarının uzun süre izleyemeyeceği için son hafta karşılaşmasını kaçırmak istemiyor. Peki Sivasspor Kayserispor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Kayserispor maçı hakkında merak ettikleriniz haberimizde bulabilirsiniz...

SİVASSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'i son hafta karşılaşmasında Sivasspor Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Beinsports1 ekranlarına gelecek olan bu zorlu karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek.

SİVASSPOR KAYSERİSPOR 11'LERİ BELLİ OLDU!

SİVASSPOR: Muammer, Murat, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Charisis, Ulvestad, Emre, Erdoğan, Leke James.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hosseini, Ramazan, Kemen, Uzodimma, Mane, Talha, İlhan.