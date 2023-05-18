Sivasspor Galatasaray fiyatları ne kadar? Sivasspor maçı biletleri 58 TL mi? Spor Toto Süper Lig'i 35. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray taraftarları önünde Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde rahat konumda bulanan Sivasspor'un maça çok fazla ilgi göstereceği düşünülüyor. İstanbul'da milyonlarca bulunan Sivasspor taraftarı Galatasaray'ın yaptığı jest sonrası bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Galatasaray Sivasspor maçı bilet fiyatları 58 TL mi? İşte tüm detaylar...

GALATASARAY'DAN JEST

Ligin ilk yarısında gerçekleşen Sivasspor Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan Galatasaray'a jest gelerek bilet fiyatlarını 59 TL olarak belirlemişti. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray Sivasspor'un yaptığı jeste sessiz kalmayarak, bilet fiyatlarını 58 TL olarak belirledi.

DEPLASMAN TRİBİNÜ 58 TL

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Salı günü çıkan bilet fiyatlarında deplasman tribünü fiyatını 58 TL olarak belirledi.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ