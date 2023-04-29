Sivasspor-Fenerbahçe maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'i 32.hafta karşılaşmasında topladığı 37 puanla 11. sırada bulunan Sivasspor 64 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe

deplasmanda karşı karşıya geliyorlar. Futbolseverler ise Sivasspor-Fenerbahçe maçının ne zaman , saat kaçta ,hangi kanalda olduğunu aratıyor Yenigün Gazatesi olarak Sivasspor-Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik işte detayları...

Sivasspor-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalarada?

Bu akşam Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Sivasspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Cofie, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, Arda, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro

7 eksikle Sivas’a gittiler

Fenerbahçe, zorlu maç için dün 16.30’da özel bir uçakla karşılaşmanın oynanacağı Sivas’a uçtu. SarıLacivertliler’in kafilesinde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Miha Zajc; hazır olmayan Michy Batshuayi ve sarı kart cezalısı Emre Mor yer almadı. Gustavo Henrique ise Jorge Jesus’un kararıyla İstanbul’da bırakıldı.

4 futbolcu ceza sınırında

Sarı-Lacivertliler’de haftalardır sarı kart sınırındaki oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Sivas deplasmanı öncesinde de oynayabilecek durumda olan futbolculardan Samet Akaydın, Willian Arao, Serdar Aziz ve Enner Valencia kart sınırında. Özellikle Szalai’nin sakatlandığı dönemde, Gustavo da kadroda düşünülmezken Samet ve Serdar’ın birlikte ceza sınırında olması, Jesus’u endişelendiriyor.

Sivasspor’da 2 sakat var

Yiğido, Fenerbahçe karşısında moralli çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, ligde önce Trabzonspor’u 4-1, ardından Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Düşme hattından iyice uzaklaşan Sivasspor’da sol bek Uğur Çiftçi ve forvet Leke James, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Yiğido’da Caner, Ulvestad, Hakan, Charisis, Gradel, Erdoğan, Saiz ve Yatabare ise sınırda.