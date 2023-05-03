Ligde cumartesi günü rakibini 3-1’le geçen Sarı Lacivertliler, iyi bir sonuç alarak rövanşa avantajlı çıkmanın peşinde. Kupanın son şampiyonu Yiğidolar ise taraftarı önünde rövanşı almaya çalışacak.

Peki Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'inde oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren Jorge Jesus'lu Sarı Lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki son şampiyon Yiğidolar ise taraftarı önünde rövanşa avantajlı çıkmak için sahaya çıkacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelenin rövanşı 24 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak.

A SPOR'DAN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...

Bu akşam Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sivasspor-Fenerbahçe ilk 11'ler: Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer), Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Caicedo Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King

Fenerbahçe yarı finale nasıl geldi?

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Kanarya, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Yukatel Kayserispor’la karşılaşan Sarı Lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sivasspor yarı finale nasıl geldi?

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi. İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

İsmail Yüksek’ten kötü haber

Fenerbahçe’de Szalai, Zajc, Batshuayi ve King’in takıma dönmelerinin mutluluğu yaşanırken, İsmail Yüksek’ten gelen haber moralleri bozdu. Dün kulüpten yapılan açıklamada, Milli orta saha oyuncusunun ligdeki Sivas maçından sonra ağrılarının olduğu kaydedildi. İsmail’in çekilen MR’ında kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. İsmail Yüksek’in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sivasspor’da iki yıldız hazır

Kırmızı-Beyazlılar’da sakatlıkları bulunan sol bek Uğur Çiftçi ile forvet oyuncusu Leke James bir süredir formalarından uzak kalmıştı. İki oyuncunun da tamamen iyileştiği ve oynayacak duruma geldiği öğrenildi, Uğur ve James’in bu akşamki maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Yiğido’da Fenerbahçe ile ligde oynanan maçta Valencia ile çarpıştıktan sonra sakatlanan kaleci Ali Şaşal’ın durumu ise belirsiz. Bu akşamki karşılaşmada eldivenleri Muammer giyebilir.

Atilla Karaoğlan’la 3 maçta 3 galibiyet

Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya Atilla Karaoğlan’ı atadı. Mücadelenin yardımcı hakemleri ise Mehmet Emin Tuğral ile Volkan Ahmet Narinç oldu. Karaoğlan bu sezon Sarı-Lacivertliler’in ligde Karagümrük’ü 5-4, Kayserispor’u 2-1 ve son olarak Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği maçlarda düdük çalmıştı. 36 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez Sivasspor’un bir mücadelesinde görev yapacak. Ayrıca Karaoğlan’ın bu sezon kupadaki ilk maçı olacak.