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Sivas Madımak Katliamı Faili Hayrettin Gül'ün Cezası Kaldırıldı! Hayrettin Gül kimdir? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bir kararla, Sivas Madımak Katliamı’nın faillerinden Hayrettin Gül'ün cezası ‘sürekli hastalık’ gerekçesiyle kaldırıldı. Hayrettin Gül kimdir? sosyal medyada en çok arana isim oldu? Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli olaylarına karışan Hayrettin Gül kimdir detaylar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bir kararla, Sivas Madımak Katliamı’nın faillerinden Hayrettin Gül'ün cezası ‘sürekli hastalık’ gerekçesiyle kaldırıldı.

Kararın Arka Planı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli olaylarına karışan Hayrettin Gül, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmış, sonrasında cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştü.

28 Şubat Bağlantısı

Hayrettin Gül, daha önce 28 Şubat sürecinde de 'mağdur' sıfatıyla dikkat çekmişti. Gül, o dönem yürütülen soruşturmada yer alan savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği mektupta “28 Şubat mağduruyum. Dosyalarımızı inceleyin, beraatimi verin” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete'deki İfadelere Göre

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Hayrettin Gül’ün 'sürekli hastalık' hali olduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu sebebiyle cezasının kaldırıldığı belirtildi.

Hayrettin Gül kimdir?

Hayatı ve Gençlik Yılları

15 Nisan 1948 doğumlu olan Hayrettin Gül, Türkiye'nin Sivas ilinde dünyaya gelmiştir. Mahmut ve Mevlude'nin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Madımak Katliamı ve Yargı Süreci

Gül, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde çıkan yangında 37 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan olaylarda fail olarak adı geçmiştir. Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmış, fakat daha sonra cezası müebbet ağırlaştırılmış hapis cezasına dönüştürülmüştü.

28 Şubat Süreci

Gül, 1997 yılında yaşanan 28 Şubat sürecinde de 'mağdur' sıfatıyla dikkat çekmiştir. O dönem yürütülen soruşturmada yer alan savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği mektupta “28 Şubat mağduruyum. Dosyalarımızı inceleyin, beraatimi verin” ifadelerini kullanmıştı.