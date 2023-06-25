Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Sivas ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Sivas Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Sivas / Merkez / Sivas Fen lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|454,35
|2,38
|2,12
|Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|436,73
|4,38
|4,05
|Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|432,59
|4,91
|4,51
|Sivas / Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|408,41
|8,5
|11,53
|Sivas / Merkez / Sivas Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|408,29
|8,52
|7,64
|Sivas / Şarkışla / İsmet Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|384,28
|12,83
|13,21
|Sivas / Merkez / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|376,74
|14,35
|13,88
|Sivas / Merkez / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|374,07
|14,9
|15,11
|Sivas / Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,69
|15,84
|17,84
|Sivas / Zara / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|363,57
|17,2
|15,65
|Sivas / Merkez / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|354,06
|19,46
|20,23
|Sivas / Suşehri / Suşehri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|348,07
|20,96
|19,72
|Sivas / Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|314,45
|30,99
|28,28
|Sivas / Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|307,04
|33,61
|37,4
|Sivas / Gürün / Gürün Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|286,49
|41,76
|37,54
|Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|279,31
|44,97
|–
|Sivas / Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|279,09
|45,07
|43,9
|Sivas / Şarkışla / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|274,26
|47,35
|29,29
|Sivas / Kangal / Koç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|271,00
|48,93
|54,44
|Sivas / Şarkışla / Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|262,78
|53,13
|–
|Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,37
|60,04
|–
|Sivas / Zara / Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|245,31
|63,1
|–
|Sivas / Yıldızeli / Pamukpınar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|231,41
|72,1
|53,83
|Sivas / Suşehri / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|217,56
|81,63
|67,81
|Sivas / Yıldızeli / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|201,46
|91,58
|81,99
|Sivas / Suşehri / Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|200,99
|91,81
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ