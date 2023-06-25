Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Sivas ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Sivas Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Sivas / Merkez / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 454,35 2,38 2,12 Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 436,73 4,38 4,05 Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 432,59 4,91 4,51 Sivas / Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 408,41 8,5 11,53 Sivas / Merkez / Sivas Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 408,29 8,52 7,64

Sivas / Şarkışla / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,28 12,83 13,21 Sivas / Merkez / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 376,74 14,35 13,88 Sivas / Merkez / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 374,07 14,9 15,11 Sivas / Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 369,69 15,84 17,84 Sivas / Zara / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 363,57 17,2 15,65 Sivas / Merkez / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 354,06 19,46 20,23 Sivas / Suşehri / Suşehri Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 348,07 20,96 19,72 Sivas / Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 314,45 30,99 28,28 Sivas / Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 307,04 33,61 37,4 Sivas / Gürün / Gürün Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 286,49 41,76 37,54 Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 279,31 44,97 – Sivas / Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 279,09 45,07 43,9 Sivas / Şarkışla / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 274,26 47,35 29,29 Sivas / Kangal / Koç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 271,00 48,93 54,44 Sivas / Şarkışla / Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 262,78 53,13 – Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,37 60,04 – Sivas / Zara / Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 245,31 63,1 – Sivas / Yıldızeli / Pamukpınar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 231,41 72,1 53,83 Sivas / Suşehri / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 217,56 81,63 67,81 Sivas / Yıldızeli / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 201,46 91,58 81,99 Sivas / Suşehri / Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 200,99 91,81 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.