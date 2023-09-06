Tahmini Okuma Süresi: dakika

Beylikdüzü Belediyesi, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 104.yıl dönümünde “Cumhuriyetimizin 100. yılı Bağımsızlık Defilesi” düzenledi. Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sivas Kongresi, vatanımızın milletini savunmak için çıkardığı ortak sestir. Kadınıyla ve erkeğiyle yazdığımız kurtuluş destanının tüm dünyaya örnek olmasıdır ve bu mücadelenin mihenk taşıdır” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 104.yıl dönümünde Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (BEYSİVDAR) iş birliğiyle bir etkinliğe imza attı. Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde “Cumhuriyetimizin 100. yılı Bağımsızlık Defilesi” düzenlendi. Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, BEYSİVDAR Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Günay, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve ilçe halkı katıldı. Yöresel kıyafetlerin yanı sıra Cumhuriyet dönemi kıyafetlerinin de yer aldığı ve görsel bir şölen tadında geçen defile, katılımcılardan büyük alkış topladı. Aynı zamanda Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Beylikdüzü Big Band ve İstanbul Armoni Orkestrası’nın konserleriyle de eğlenceli bir akşam yaşandı.

Çalık: Sivas Kongresi’nde egemenliğe dayalı, yeni bir devletin oluşumunun müjdesi verildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık etkinlikte yaptığı konuşmada, “104 yıl önce toplanan Sivas Kongresi’nde manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği ve vatanın bölünmez bir bütün olduğu tüm dünyaya haykırıldı. Sivas Kongresi’nde egemenliğe dayalı, yeni bir devletin oluşumunun müjdesi verildi. Sivas Kongresi vatanımızın, milletini savunmak için çıkardığı ortak sestir. Bizim, kadınıyla ve erkeğiyle yazdığımız kurtuluş destanının tüm dünyaya örnek olmasıdır ve bu mücadelenin mihenk taşıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı emaneti aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımak bizim en önemli vazifemiz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde ihtiyacımız olan güç ve ilhamı geçmişten alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Sivas Valileri Beylikdüzü’nde

İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu program Sivas’a çok yakıştı. Bizi burada bir araya getiren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise “Cumhuriyet’imizin temellerinin atıldığı ve milli mücadelemizin yol haritasının belirlendiği yer Sivas’tır. Sivas’ın tarihinde 4 Eylül hep çok anlamlı olmuştur. Bu anlamlı vesileyle Beylikdüzü’nde olmaktan ve 4 Eylül’ü anmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Sivas Kongresi’nin 104. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz ve Sivas Kongresi’nin kahramanlarını rahmetle, şükranla anıyoruz” şeklinde konuştu.

Altınpınar: Şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum

Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar konuşmasında, “Türk milletini ve Türk Kurtuluş Savaşı’nı en iyi şekilde ifade eden bir düsturun zihinlere ve kalplere nakış gibi işlendiği mekânın bir kopyasının önündeyiz. O düstur şöyleydi; manda ve himaye kabul edilemez. Türk milletini daha iyi ifade edecek bir söz yoktu ve o şekilde ifade edildi. Biz de Sivaslılar olarak milli tarihimizde bu kadar önemli yer tutan bir sayfaya ev sahipliği yapmaktan her zaman gurur duyduk. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Günay: Bugün bizim onur günümüz

BEYSİVDAR Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Günay ise “Bugün bizim onur günümüz. Sizlerle bir ara olmanın onurunu taşıyoruz. Önünde toplandığımız bu harika bina yapılalı bir yıl oldu. Dernek olarak tüm arkadaşlarımla ortaya farklı şeyler koymak istiyoruz. Çalışmalarımız hep bu yönde oluyor ve bütünleştirici olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.