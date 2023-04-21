İki bölgesel ölçüm alanında 5 bin haneyi kapsayacak akıllı su kaybı yönetimi projesinde, su basıncı ve akış verileri yapay zeka destekli ses analizi sistemleriyle analiz edilerek su tasarrufu artırılacak.

Tüm Türkiye’de yağışsız geçen kış aylarının ardından barajlardaki su doluluk oranlarında meydana gelen kaygı verici azalma kentlerdeki su tasarrufunun önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Sıcak yaz ayları öncesinde harekete geçen Sivas Belediyesi, kentte su tasarrufunu artırabilmek adına bir dizi önlem alıyor. Bu kapsamda Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (Sibeski) Müdürlüğü, su kaçaklarının yönetimi ve tespitinin sağlanması için yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech, Kore Çevresel Endüstri ve Teknoloji Enstitüsü (KEITI) ve Güney Koreli iş ortağı Wi.Plat ile ortak hareket edecek.

Güney Kore’den teknik ekip teknoloji transferi gerçekleştirecek

8 ay sürecek olan ‘Akıllı Su Kaybı Yönetimi Projesi’nde, iki Bölgesel Ölçüm Alanında (DMA) yaklaşık 5000 aboneyi kapsayan bir çalışma gerçekleştirilecek. DMA kontrolünü ve kapasite geliştirmeyi hedefleyen projede, Coğrafi Bilgi Sisteminden alınan harita verileri ile beraber, su kaybı ve su basıncı verileri işlenerek anlık analizler yapılacak. Türkiye’de ortalama %30 oranında olan ve dönem dönem %50’lere ulaşan su kaybı, son teknoloji IoT cihazları ve yapay zeka kullanımı ile azaltılarak temiz suda tasarruf sağlanacak. Ayrıca teknik danışmanlık kapsamında Türkiye’yi ziyaret edecek Koreli teknik ekip, Sibeski teknik personel ve saha ekibi ile tecrübe paylaşımında bulunup teknoloji transferi gerçekleştirecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ