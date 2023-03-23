Yaşlıların ve yaşlanmakta olan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaç edinerek daha kaliteli, sağlıklı ve keyifli yaşlanması için çalışmalar yürüten Şişli Belediyesi, hak temelli bir yaklaşımla 2021 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Gerontolojik Hizmetler Birimi”ni kurmuştu. Belediye, bu alanda yeni bir hizmeti daha planlayarak; yaşlıların yaşadıkları ayrımcı söylemlerin, ihmallerin ve ön yargıların kırılabilmesi, yaşlıların kent ile kurdukları ilişki düzeylerini güçlendirebilmeleri için yine Türkiye’de bir ilk olan “Yaşayan Ev ve Yaşlı Hakları Merkezi”ni açtı. Şişli Paşa Mahallesi’nde yer alan Yaşayan Ev ve Yaşlı Hakları Merkezi; 22 Mart Çarşamba günü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve halkın yoğun katılımıyla düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

“Yaşlı hakları, insan haklarıdır”

Yaş almış vatandaşların yaşadığı ayrımcı tutumların, hak ihlallerinin, kamusal hizmetlerden aldığı payın giderek azalmasının görünmeyen, ancak ciddi bir sorun olduğunu belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden birinin; yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirgenmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme noktasında olanaklar sunulması olduğunu belirtti. Açılış töreninde Şişlililer bir araya gelen Başkan Keskin, ‘Gerontolojik Hizmetler Birimi çatısı altında yaş almış insanlara karşı önyargıların kırılabilmesi ve bu kişilerin kent ile kurdukları ilişkinin güçlendirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Keskin, konuşmasında şu noktalara değindi: “Yaşlı hakları, insan haklarıdır. Bu amaçla “Yaşayan Ev ve Yaşlı Hakları Merkezi”ni projelendirdik. Her iki merkez de komşularımızın keyifli, kaliteli vakit geçirmeleri ve sağlıklı yaşlanmaları için kurgulandı. Ancak, bizim bu merkez özelinde çok önemli bir hedefimiz daha var. ‘Yaşayan Ev ve Yaşlı Hakları Merkezimizle’, İstanbul Barosu bünyesinde Kadın Hakları Merkezi gibi Yaşlı Hakları Merkezi’nin açılmasını destekleyeceğiz. Bu amaçla Yaşlı Hakları Merkezimizde, yaşlı komşularımızın uğradıkları şiddet, ihmal, istismar ve ayrımcılık gibi vakaları bildirecekleri bir ihbar hattı oluşturacağız. İstanbul Barosu iş birliğiyle, bu komşularımızın uğradıkları hak ihlallerine yönelik psikolojik, hukuki ve sosyal desteklere ulaşabilmeleri noktasında danışmanlık hizmeti vereceğiz.”

Yaşayan Ev ve Yaşlı Hakları Merkezi’nde pek çok hizmet çeşidi kurgulandı:

Aynı bahçe içerisinde 150 metrekare kapalı alana sahip olan Yaşlı Hakları Merkezi ile 750 metrekare kapalı alanda konumlandırılan Yaşayan Ev üyelik sistemiyle çalışacak.

Yaşayan Ev iç kısmında; 1 kafe, 1 görüşme odası, 1 iş-uğraş atölyesi, 1 mutfak yer alıyor. Yaşayan Ev’in dış kısmında ise; 1 kış bahçesi, yazın kullanılabilecek şemsiyeli oturma alanı, rehabilite özelliği olan tarih boyunca hem fizyolojik hem psikolojik hem de bilişsel açıdan tedavilerde kullanılan terapötik bahçe alanı bulunuyor. Terapötik bahçede; tıbbi aromatik kokuların yer aldığı bitkiler bulunuyor. Yine bu bahçede, yaşlıların bitki yetiştirebilecekleri, bakım yapabilecekleri erişilebilir bir alan da oluşturuldu.

Kurgulanan iş-uğraş atölyelerinde ise çeşitli sosyal, bilişsel, kültürel aktiviteler, sanatsal faaliyetler, Parkinson, Alzheimer risk taraması gibi sağlık çalışmalarının yanı sıra eğitimler, manevi destek programları düzenlenecek.

Kitap okumayı seven yaşlılar için Yaşayan Ev’de bir de kütüphane kuruldu.

Yaşlı Hakları Merkezi ise 1 görüşme odası ve 1 adet çok amaçlı salondan oluşuyor. Merkezde yaşlıların arkadaşlarıyla sohbet edebilecekleri, etkinlikler yapabileceği bahçe alanı da bulunuyor.

Yaşlı Hakları Merkezi’nde yaşlıların uğradıkları şiddet, ihmal, istismar ve ayrımcılıklara yönelik vakaların bildirebileceği ihbar hattı oluşturulacak. İstanbul Barosu iş birliğiyle yaşlıların, uğradıkları hak ihlallerine yönelik psikolojik, hukuki ve sosyal desteklere ulaşabilmeleri noktasında danışmanlık hizmeti sunulacak.

Merkezde; yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik köken, medeni durum, engel durumu, mültecilik-göçmenlik durumu, maruz kalınan şiddet türü vb. olmak üzere istatistiki veriler tutularak politika ve hizmet önerileri de geliştirilecek.

Bunun yanı sıra, çeşitli etkinliklerle yaşlı haklarını görünür kılmak ve bu alanda farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütülecek.