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Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Gülbağ Mahallesi Çulluk Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şişli ’de bir apartman ın bodrum katında çıkan yangın da yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.